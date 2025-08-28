Бастрыкин заинтересовался массовой дракой мигрантов у ТЦ в Сургуте. Видео

Потасовка случилась возле ТЦ в Сургуте
Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании драки с участием мигрантов. Потасовка произошла возле одного из торговых центров Сургута.

«В Сургуте у входа в один из городских торговых центров произошла массовая драка с участием мигрантов. Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в telegram-канале инфоцентра СК России.

Дело завели по статье о хулиганстве. Детали расследования Бастрыкину доложит руководство окружного Следкома. До этого видео происшествия опубликовали в telegram-канале «К-Информ». На кадрах видно как в потасовке на парковке участвует толпа парней.

