Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании драки с участием мигрантов. Потасовка произошла возле одного из торговых центров Сургута.
«В Сургуте у входа в один из городских торговых центров произошла массовая драка с участием мигрантов. Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в telegram-канале инфоцентра СК России.
Дело завели по статье о хулиганстве. Детали расследования Бастрыкину доложит руководство окружного Следкома. До этого видео происшествия опубликовали в telegram-канале «К-Информ». На кадрах видно как в потасовке на парковке участвует толпа парней.
