Дачники ХМАО продадут урожай, чтобы помочь бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дачники ХМАО организовали ярмарку, чтобы помочь фронту
Дачники ХМАО организовали ярмарку, чтобы помочь фронту Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 30 августа пройдет ярмарка, на которой садоводы будут продавать урожай с дач и домашние заготовки. Все вырученные средства направят на помощь бойцам СВО.

«Подобную осеннюю ярмарку устраиваем впервые. В ней принимают участие в том числе добровольцы, которые плетут маскировочные сети и костюмы для бойцов СВО. На вырученные средства купим материал для изделий», — рассказала URA.RU организатор мероприятия Миляуша Вагапова.

По ее словам, рулон материала для маскировочных сетей и костюмов стоит около 35 тысяч рублей. Из него можно изготовить 33 сети размером 3х6 метров. Эти изделия постоянно востребованы в зоне боевых действий, так как быстро изнашиваются.

На участие в ярмарке уже заявились около 40 дачников. Волонтеры также принимают от горожан овощи, фрукты и консервацию, чтобы продать их на месте. Ожидается, что в общей сложности продукцию выставят порядка 70 человек. Торговля начнется в 11:00 в торговом центре «Городок» на улице Мира, 11.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО поддерживают участников СВО и их семьи в приоритетном порядке. В числе мер поддержки — реализация программы «СВОй бизнес», которая позволяет бывшим бойцам открыть собственное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) 30 августа пройдет ярмарка, на которой садоводы будут продавать урожай с дач и домашние заготовки. Все вырученные средства направят на помощь бойцам СВО. «Подобную осеннюю ярмарку устраиваем впервые. В ней принимают участие в том числе добровольцы, которые плетут маскировочные сети и костюмы для бойцов СВО. На вырученные средства купим материал для изделий», — рассказала URA.RU организатор мероприятия Миляуша Вагапова. По ее словам, рулон материала для маскировочных сетей и костюмов стоит около 35 тысяч рублей. Из него можно изготовить 33 сети размером 3х6 метров. Эти изделия постоянно востребованы в зоне боевых действий, так как быстро изнашиваются. На участие в ярмарке уже заявились около 40 дачников. Волонтеры также принимают от горожан овощи, фрукты и консервацию, чтобы продать их на месте. Ожидается, что в общей сложности продукцию выставят порядка 70 человек. Торговля начнется в 11:00 в торговом центре «Городок» на улице Мира, 11. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО поддерживают участников СВО и их семьи в приоритетном порядке. В числе мер поддержки — реализация программы «СВОй бизнес», которая позволяет бывшим бойцам открыть собственное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...