Дачники ХМАО продадут урожай, чтобы помочь бойцам СВО

В Нижневартовске (ХМАО) 30 августа пройдет ярмарка, на которой садоводы будут продавать урожай с дач и домашние заготовки. Все вырученные средства направят на помощь бойцам СВО.
«Подобную осеннюю ярмарку устраиваем впервые. В ней принимают участие в том числе добровольцы, которые плетут маскировочные сети и костюмы для бойцов СВО. На вырученные средства купим материал для изделий», — рассказала URA.RU организатор мероприятия Миляуша Вагапова.
По ее словам, рулон материала для маскировочных сетей и костюмов стоит около 35 тысяч рублей. Из него можно изготовить 33 сети размером 3х6 метров. Эти изделия постоянно востребованы в зоне боевых действий, так как быстро изнашиваются.
На участие в ярмарке уже заявились около 40 дачников. Волонтеры также принимают от горожан овощи, фрукты и консервацию, чтобы продать их на месте. Ожидается, что в общей сложности продукцию выставят порядка 70 человек. Торговля начнется в 11:00 в торговом центре «Городок» на улице Мира, 11.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО поддерживают участников СВО и их семьи в приоритетном порядке. В числе мер поддержки — реализация программы «СВОй бизнес», которая позволяет бывшим бойцам открыть собственное дело.
