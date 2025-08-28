В Сургуте назвали худшие управляющие компании

Худшими управляющими компаниями Сургута оказались «Компания Лидер», «Югра Север» и «Базис Комфорт». Рейтинг за первое полугодие 2025 года опубликовала администрация города.
«24 место — ООО „Компания Лидер“, 80 баллов. 23 место — ООО УК „Югра Север“, 81 балл. 22 место — ООО „Базис Комфорт“, 83 балла», — сказано в документе.
На топовых позициях оказались — УК «Уют», «Югра» и «Югорская» — каждая получила более 150 баллов. В документе отмечается, что управляющие организации оценивались по нескольким показателям: количеству нарушений, результатам опроса жителей и срокам исполнения заявок.
