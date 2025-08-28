В Ханты-Мансийске общественники будут принимать ремонт дорог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подрядчик обещает закончить работы в срок
Подрядчик обещает закончить работы в срок Фото:

В Ханты-Мансийске согласование и приемка городских дорог после ремонта, а также строительство новых участков, будет проводиться с участием общественных активистов. Об этом в соцсети сообщил глава города Максим Ряшин.

«Дорогие земляки, как писал ранее, текущий год стал для Ханты-Мансийска годом существенных дорожных преобразований — ремонтируем и строим 30 км городских дорог. Приемки выполненных работ проведем максимально прозрачно с привлечением общественных активистов, экспертов отрасли», — поделился Ряшин в своем telegram-канале.

Он отметил, что оплата работ подрядчикам будет производиться только после полного устранения замечаний. Уже полностью завершены улицы Горная, Сирина, Промышленная, Индустриальная, Строителей, Доронина. Более чем на 50% готовы улицы Мира, Пионерская, Гагарина, Осенняя, Ленина, Карла-Маркса, Свердлова, переулок Кедровый. На 80% готовы улицы Луговая, Кирова, Красноармейская и кольцевая развязка улиц Объездная-Самаровская.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске согласование и приемка городских дорог после ремонта, а также строительство новых участков, будет проводиться с участием общественных активистов. Об этом в соцсети сообщил глава города Максим Ряшин. «Дорогие земляки, как писал ранее, текущий год стал для Ханты-Мансийска годом существенных дорожных преобразований — ремонтируем и строим 30 км городских дорог. Приемки выполненных работ проведем максимально прозрачно с привлечением общественных активистов, экспертов отрасли», — поделился Ряшин в своем telegram-канале. Он отметил, что оплата работ подрядчикам будет производиться только после полного устранения замечаний. Уже полностью завершены улицы Горная, Сирина, Промышленная, Индустриальная, Строителей, Доронина. Более чем на 50% готовы улицы Мира, Пионерская, Гагарина, Осенняя, Ленина, Карла-Маркса, Свердлова, переулок Кедровый. На 80% готовы улицы Луговая, Кирова, Красноармейская и кольцевая развязка улиц Объездная-Самаровская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...