Какие необычные подарки жители ХМАО дарят учителям на 1 сентября

У жителей ХМАО вместо обычных цветов стало популярно дарить педагогам на 1 сентября съедобные букеты. А среди других презентов югорчане также скупают комнатные растения, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Среди нестандартных подарков все большую популярность набирают съедобные букеты (например, букеты из клубники в шоколаде) — в августе 2025 года их покупали более чем в 2,7 раза чаще, чем в августе прошлого года. Такой вариант подходит тем, кто ищет оригинальный и запоминающийся способ поздравить педагога», — говорится в исследовании.
Продажи комнатных растений выросли на 71%. Их выбирают из-за долговечности. А среди других вариантов в топе у югорчан оказались букеты из мыла ручной работы. «Подарок не завянет, а его аромат будет радовать педагога долгое время», — резюмируют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, в ХМАО растут цены на букеты цветов перед началом учебного года. Стоимость одного цветка поднимают на 20–50 рублей.
