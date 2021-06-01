Козицын создает свою бизнес-империю отдельно от УГМК

Отделение Козицына от холдинга началось в 2014 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Аксиома «УГМК равно Козицын, Козицын равно УГМК» теперь для жителей Свердловской области существует с оговорками и уточнениями. Гендиректор металлургического холдинга, много лет занимающий этот пост, теперь является не только его главным лицом, но и самостоятельным бизнесменом, который почти никак не связан с медными активами. Бизнесмен зарабатывает на торговом центре, лесе и строительстве. URA.RU проанализировало его предпринимательскую деятельность без учета главного медного актива.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), на конец мая финансовое состояние гендиректора УГМК Андрея Козицына составляло 5,97 млрд долларов (438,6 млрд рублей). Большую часть его капитала составляют его доходы от акций и зарплата гендиректора УГМК. Пост руководителя холдинга он занял в 2007 году, до этого управляя заводом «Уралэлектромедь» с 2004 года. URA.RU проанализировало активы Андрея Козицына и нашло компании, которые уже приносят прибыль или будут в ближайшее время.

Второй по площади торговый центр в Екатеринбурге Veer Mall откроется 1 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Веер Молл» — прибыль 176,3 млн рублей

ООО «Веер молл», связанное со строящимся ТРЦ Veer Mall на выезде из Екатеринбурга в сторону Верхней Пышмы, в 2020 году получило рекордную прибыль за всю историю существования (здесь и далее — данные ЕГРЮЛ и ФНС России). Несмотря на то, что комплекс не был официально сдан в эксплуатацию и не был открыт для посетителей, он успел заработать 176,3 млн рублей. Официально Veer Mall открывается 1 июня, хотя изначально планировалось в конце 2020 года. Он станет первым торговым центром, открывшимся в городе после локдауна.

По оценкам экспертов, инвестиции в проект могут составить около 10 млрд рублей. Единственным учредителем компании является Андрей Козицын. Гендиректор — Алексей Городницкий. Основатели планируют, что в будние дни торговый центр будут посещать 25—30 тысяч человек, а в выходные — 40—60 тысяч.

«Агро-Актив» — прибыль 148,8 млн рублей

Компанией пополам владеет Андрей Козицын и президент УГМК Искандар Махмудов (через ООО «Виолан»). Структура, которая владеет молочным активом «УГМК-Агро» и еще четырьмя свердловскими агрофирмами, в 2020 году заработала рекордную прибыль за всю историю существования — 148,8 млн рублей.

«Синергия» — убыток 8,6 млн рублей

Компания является первым и пока единственным резидентом ТОСЭР «Верхняя Тура». Фирма, которую с начала 2021 года возглавляет Олег Клинский, занимается лесозаготовками. Ее дочерняя структура — «Тура-Лес» — также работает по лесному профилю, но в коронавирусный год потеряла еще больше, чем «Синергия» — 26,6 млн рублей. Недавно к «Тура-Лес» областное минприроды подало семь исков на общую сумму 19,6 млн рублей. Опрошенные URA.RU эксперты уверены, что после получения статуса резидента ТОСЭР компания сможет выровнять свои финансовые показатели.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), финансовое состояние гендиректора УГМК Андрея Козицына составляет 5,97 млрд долларов (438,6 млрд рублей) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отделение Козицына от холдинга началось в 2014 году. Вместе с другими партнерами по УГМК — президентом холдинга Искандаром Махмудовым, членом совета директоров Андреем Бокаревым, акционером Эдуардом Чухлебовым и коммерческим директором Игорем Кудряшкиным — он учредил компанию «Пенсионные инвестиции», которая не входила в структуру холдинга. Фирма специализировалась на вспомогательных финансовых услугах и вложении в ценные бумаги, и большую часть времени компания была «спящей» — ее доходы, расходы и прибыль не превышали и сотни тысяч рублей.

В начале 2019 года состав учредителей «Пенсионных инвестиций» покинул Искандар Махмудов, а уже в 2020 году фирма показала рекордную прибыль — 1,7 млрд рублей. Уже в начале 2021 года Козицын и другие топ-менеджеры УГМК выходят из состава учредителей. Уже позже (с 2015 по 2017 годы) Козицын стал учредителем или соучредителем 21 компании. Среди них — «Веер Молл», «Агро-Актив», «Вестор», «Синергия», «Консул» и фонд Святой Екатерины. В пяти из компаний, учрежденных Козицыным, руководителем является бизнесмен Алексей Городницкий.

Помимо Андрея Козицына учредителями фонда Святой Екатерины являются основатель РМК Игорь Алтушкин (на фото справа) и основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конце 2020 года Козицын или аффилированные с ним компании начали новую волну создания фирм в Свердловской области. Компания «Вестор» (99% уставного капитала принадлежит Козицыну), которая специализируется на вложении в уставные капиталы, создала в Верхней Пышме строительную компанию «Театр XXI» и Центр Авиации, который должен стать правопреемником музея авиационной техники УГМК, созданного на базе цеха «Уралэлектромеди» (завод входит в структуру УГМК). В этот период Козицын также создал автосалон «Топ Моторсайклс Екатеринбург» и строительную компанию «Интеллект». 1 июня будет открыт ТРЦ «Veer Mall», который полностью принадлежит ему.

Опрошенные URA.RU эксперты отметили, что создание новых бизнес-структур Андреем Козицыным может стать результатом разделения активов внутри холдинга. Ранее источники URA.RU сообщали, что гендиректор УГМК Андрей Козицын в рамках оптимизации активов и раздела бизнеса с мажоритарным владельцем холдинга Искандером Махмудовым получит часть предприятий и социально-значимых проектов. «Андрей Козицын является хоть миноритарным, но значимым акционером УГМК. Вполне понятно его стремление диверсифицировать свой бизнес. Одно дело, когда решаются вопросы по привлечению средств на развитие на уровне холдинга, и совсем другое — когда ведешь свой бизнес, так как считаешь нужным. Для любого крупного предпринимателя это характерно. У них есть компании, помимо основного бизнеса. Например, строительные фирмы, недвижимость или торговые центры», — уточнил экономист Константин Селянин.

Козицын должен был до 1 июня выкупить у завода «Уралэлектромедь» за 1,2 млрд рублей здание музея военной техники в Верхней Пышме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Он уточнил, что компания «Театр XXI» и Центр Авиации не являются бизнесом в чистом виде, а относятся скорее к увлечениям Козицына, которые он готов содержать и спонсировать. «Топ Моторсайклс Екатеринбург — это хобби. А вот «Интеллект и «Веер Молл» — бизнес, который требуют совершено другого рода затрат. Они созданы для заработка денег. Это может быть следствием раздела бизнеса с Махмудовыми, а может и нет», — уточнил он.

Доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин не исключил варианта, что Козицын ищет возможности получения прибыли в других, более подвижных сферах. «Вертикальный холдинг, коим является УГМК, объединяет предприятия одной технологической цепочки. Такая модель позволяет монополизировать цены на товар, но его минус — если произойдет резкое падение цен на товар, то полетит вся цепочка. Еще одной проблемой вертикальных структур является исчерпаемость возможности роста. Андрей Анатольевич поступает в соответствии с давно отработанной схемой диверсификации», — уточнил Марамыгин.