Компания «Синергия» (владелец — гендиректор УГМК Андрей Козицын) станет первым резидентом недавно основанной территории опережающего социально-экономического развития «Верхняя Тура» (Свердловская область). Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.
«Резидентом верхнетуринского ТОРа будет „Синергия“, которой владеет Козицын, а гендиректором является [глава „УГМК-Агро“] Илья Бондарев. Компания учредила в 2016 году фирму „Тура-лес“, которая занимается лесозаготовкой в Верхней Туре. Теперь компания сможет рассчитывать на снижение страховых взносов, обнуление ставки федеральной части налога на прибыль и другие преференции», — уточнил собеседник. Другой инсайдер агентства в областном минпромторге подтвердил информацию о резиденте ТОРа.
Получить оперативный комментарий в «Синергии» и в «Тура-лес» не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU.
21 ноября председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении Верхней Туре статуса территории опережающего социально-экономического развития. Планируется, что в свердловском городе будет запущен инвестиционный проект в сфере деревообработки. В течение первого года запланировано, что резидент вложит 2,5 млн рублей и предоставит 10 новых рабочих мест.
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