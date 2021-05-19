Свердловские власти подали в суд на лесной актив Козицына

Компания «Синергия» Андрея Козицына является учредителем и управленцем в фирме «Тура-Лес» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подало семь исков к ООО «Тура-Лес», аффилированной с компанией «Синергия» Андрея Козицына. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Первые два иска структура правительства Свердловской области подала 19 апреля, на следующий день еще два иска, а 26 апреля уже три заявления. Общая сумма требований по искам — 19,6 млн рублей. Все они уже приняты к производству и по ряду из них уже прошли предварительные заседания. В материалах дела не уточняется, что стало причиной ряда судебных процессов, связанных с компанией, подконтрольной Козицыну.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Минприроды региона и компании «Тура-Лес» не удалось. Туда были отправлены запросы. Ответы получены не были.

Компания «Синергия» является первым резидентом недавно основанной территории опережающего социально-экономического развития «Верхняя Тура». Компания является учредителем фирмы «Тура-Лес», которая занимается лесозаготовкой в Верхней Туре. Благодаря участию в проекте ТОСЭР «Верхняя Тура» предприятие сможет рассчитывать на снижение страховых взносов, обнуление ставки федеральной части налога на прибыль и другие преференции.

«Тура-Лес» производит обрезной и необрезной пиломатериал, радиальную доску, оцилиндрованное бревно и другие виды лесных материалов. По итогу 2020 года фирма является третьей в Свердловской области по объему выручки. При этом в прошлом году компания понесла убыток в 26,6 млн рублей.