Нижний Тагил покончит с причиной растущей смертности

В Нижнем Тагиле высокая смертность из-за алкоголя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Нижнего Тагила запускают борьбу с нелегальной торговлей спиртным — одной из причин растущей смертности. Как стало известно URA.RU, в ближайшее время мэр Владислав Пинаев может утвердить новые границы продажи алкоголя вокруг больниц, школ и стадионов. Бизнес-сообщество такой шаг приветствует: сокращение «запретной зоны» не только усложнит жизнь подпольщикам, но и добавит круглую сумму в бюджет города.

Новые границы продажи алкоголя обсуждаются в Нижнем Тагиле с середины прошлого года. Местные предприниматели предложили чиновникам сократить расстояние между торговыми точками и соцобъектами до 45 метров — Тагил остается городом с самыми большими радиусами в Свердловской области. Подчиненные Пинаева пошли навстречу: к сентябрю 2022-го мэрия подготовила необходимый акт (его копия есть в распоряжении URA.RU). Правда, пока складывается ощущение, что теневой сектор тоже серьезно лоббирует сохранение границ в радиусе 70 метров, поскольку иное решение поставит под вопрос сохранение возможность нелегальной торговли и сбычи контрафакта.

В Нижнем Тагиле запускают борьбу с нелегальной торговлей спиртным Фото: Размик Закарян © URA.RU

Запрет продавать алкоголь возле школ и больниц начал действовать в России с 2008 года. В последующем, когда норма уже вступила в силу, на изъяны в законе указывали то бизнесмены, то власти регионов, и к концу 2020-го правительство РФ разрешило городским администрациям самим выбирать, какой должна быть граница.

Получив свободу, мэрии по всей России стали откровенно перебарщивать: известны случаи, когда «запретная зона» достигала 300 метров, что делало работу кафе и алкомаркетов попросту невозможной. В крупных городах доходило до абсурда. Например, из-за открывшейся по соседству стоматологической клиники вне закона оказывалась работа кафе и ресторанов.

В Нижнем Тагиле и подобных перегибов, и конфликтов власти с коммерсантами удалось избежать. По закону, перед принятием такие инициативы обязаны пройти несколько ступеней согласования, включая общественные обсуждения. Тагильский проект к марту 2023-го получил все необходимые заключения.

Особо тепло инициативу поддерживало местное бизнес-сообщество, рассказала URA.RU уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. По ее словам, городские власти вели постоянные консультации с представителями торговых сетей и общепита (курировал процесс лично первый вице-мэр Вячеслав Горячкин), и бизнесмены активно давали обратную связь.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев готовится утвердить «запретные зоны» при реализации алкогольной продукции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Практика сокращения «запретной зоны» в других городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, показала свою полезность. Минпромторг РФ признавал: смягчение требований дает простор для легальной торговли, что снижает долю контрафактного алкоголя. В случае с муниципальными бюджетами это еще и увеличивает собираемость налогов в городскую казну. А Минздрав РФ обращал внимание, что сокращение границ снижает плотность размещения алкомаркетов — что способствует «охране здоровья населения».

Сокращение границ в Нижнем Тагиле официально еще не утверждено. Владислав Пинаев в разговоре с URA.RU отметил, что пока городские власти еще не принимали окончательных решений об изменении границ. По словам мэра, проработка этого вопроса требует времени и дополнительных уточнений.