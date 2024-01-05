Что можно сказать об элитах ХМАО по чертам лица

Психолог Долгицкий раскрыл характер ключевых югорских политиков, оценив их фото

06 января 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Что можно сказать об элитах ХМАО по чертам лица Фото: Александр Мамаев © URA.RU Клинический психолог и философ Олег Долгицкий провел физиогномическое исследование политэлиты ХМАО. Он описал деловые качества, личные характеристики и стиль работы югорских чиновников и мэров крупных городов, основываясь на чертах их лиц. Физиогномика — концепция, согласно которой исследователи определяют тип личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья по чертам лица. Ее методы известны еще со времен Гиппократа. Губернатор Югры Наталья Комарова Губернатор ХМАО напомнила эксперту Маргарет Тэтчер Фото: Влад Суханов © URA.RU Глава региона напомнила эксперту Маргарет Тэтчер. По его словам, хаос и беспорядок выступают для нее в качестве основной опасности. На них губернатор обычно реагирует очень быстро, приводя их в порядок. Умеет по-дипломатически корректно выстраивать свою политическую стратегию вопреки противодействию. «Стиль работы преимущественно авторитарный. Она привыкла принимать решения самостоятельно, контролируя при этом каждый этап. Основной целью является создание процветающей, успешной семьи, компании или сообщества», — отмечает Долгицкий. Первые заместители губернатора ХМАО По словам эксперта, первого заместителя главы региона Алексея Шипилова, курирующего вопросы внутренней политики, региональную безопасность, молодежку и патриотику, больше всего демотивируют серые будни и скука. Чиновник предпочитает работать с людьми из своего окружения. «Он может превратить самые сложные бюрократические задачи в веселье, формируя в округе атмосферу праздников с помощью площадок для коммуникации. Предпочитает работать незаметно и скрытно», — уточняет Долгицкий. Физиогномист отметил высокие аналитические качества первого заместителя Комаровой Алексея Забозлаева. «Обладает успокаивающим влиянием. Под его руководством политические процессы идут тихо и размеренно. Благодаря высокому уровню интеллекта и дипломатичности может вступать в сложное взаимодействие. Перед ним стоят серьезные вызовы, он вынужден курировать департаменты, требующие учитывать как технические, так и гуманитарные компоненты. Если гуманитарный компонент будет учтен, эффективность работы вырастет», — советует эксперт. Спикер думы ХМАО Борис Хохряков Отличительные черты спикера думы ХМАО — представительность и склонность помогать людям Фото: Алексей Андронов © URA.RU Исследователь отмечает склонность к творчеству, а также яркое проявление архетипа «заботливый руководитель». «Обладает выраженной представительностью. Его главная цель — это забота об окружающих. Он стремится помогать людям, что идеально выражается в рамках деятельности председателя Думы ХМАО», — уверил психолог. Вице-губернаторы ХМАО Азат Ислаев, курирующий одни из самых проблемных сфер: стройблок и ЖКХ, — выступает для своих подчиненных в качестве заботливого руководителя, стремящегося к тому, чтобы люди вокруг росли и развивались. Стиль управления позволяет разрешать проблемы, которые возникли в его блоке задолго до его назначения. Всеволод Кольцов, ответственный за соцразвитие и медицину, ориентируется на свое мнение, опыт и образование. Не склонен следовать общим рекомендациям, предпочитает выстраивать свою уникальную стратегию. Опытен, профессионален, компетентен. «Главное при этом — поддерживать свое здоровье», — предупреждает физиогномист. Вице-губернаторы ХМАО Инфографика: URA.RU, фото: URA.RU, администрация Пыть-Яха, РИЦ Югра, Фонд Развития Югры Куратор надзорных служб Ольга Литова, как показали исследования, склонна служить одной поставленной цели. Отлично умеет распределять свои силы и время. Обладает аналитическим типом мышления. Может легко переносить трудности чтобы достичь желаемого. «Благодаря полученному опыту и стремлении улучшить положение людей вокруг себя, может заручиться серьезной поддержкой, тем самым укрепив свое влияние. Это будет возможно благодаря идее любви к ближнему», — рекомендует Долгицкий. Владислав Нигматулин, отвечающий за представительство Югры в Москве, соответствует типажу впечатлительного и добродушного человека. «Рассудителен и целеустремлен, обладает хорошими организаторскими способностями. Может решать конфликтные ситуации и находить из них выходы. Однако, с большой вероятностью, может часто испытывать чувство тревоги», — предупреждает физиогномист. Александр Тиртока, поддерживающий связь с новыми регионами и Минобороны, согласно анализу, сдержан, сердечен, коммуникабелен, активен, верен своим жизненным идеалам, стремится к порядку. Ему Долгицкий рекомендовано делиться полученным опытом с молодым поколением чиновников. Сергей Черняев, курирующий промышленный блок, стремится к независимости и самореализации, хочет быть самим собой. В отношении своих сотрудников стремится поступать правильно и, по совести. Того же самого требует и от своего окружения. Елена Шумакова, отвечающая за спорт, культуру и образование, по словам эксперта, интеллигентна, корректна, рассудительна и предусмотрительна. Обладает хорошо развитыми организаторскими способностями. «Выступает для своих подчиненных в качестве заботливого руководителя, стремящегося к тому, чтобы люди вокруг росли и развивались», — уточняет Долгицкий. Алексей Золотухин, ответственный за региональную безопасность, по данным физиогномического исследования, склонен вдохновлять сотрудников на принятие ответственности за собственные решения. При этом, он умеет решать конфликты, а также проводить свою линию вопреки противодействию, причем делать это по-дипломатически корректно. Глава финансово-бюджетного блока Вера Дюдина, как отмечает эксперт, может быть особо требовательна к своим подчиненным, чтобы воплотить свое видение в форму. При этом делает это тактично и вежливо. Не любит мелкие изъяны, которые способны испортить общую картину. Павла Ципорина, заместителя губернатора по IT, отличают энергичность, напористость и жесткость установок. «Также имеются такие качества, как надежность, мужественность, стремление к лидерству, ответственность за свои слова и обещания. Может быть особо требовательным к своим подчиненным, чтобы воплотить свое видение в форму. Однако, если в сложившейся политической конъюнктуре и компетенциях в поведении будет превалировать эмоциональное, чувственное и интеллектуальное удовольствие от работы, то наличие рисков будет нивелировано», — уточняет Долгицкий. *Оценить по фото не удалось двоих заместителей главы региона — руководителя аппарата губернатора Анатолия Уткина и зама по экономике Сергея Афанасьева. Эксперт, проводивший исследования, уточнил, что имеющихся в сети изображений недостаточно для анализа данных. Мэры ХМАО также подверглись физиогномическому исследованию по просьбе URA.RU Эксперт Долгицкий оценил глав ключевых муниципалитетов (Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск) и недавно назначенных градоначальников Пыть-Яха и Мегиона. Мэры ХМАО Инфографика: URA.RU, фото: URA.RU, администрация Мегиона Так эксперт назвал главной целью, мэра окружной столицы Максима Ряшина заботу об окружающих. «Он нацелен на то, чтобы выстраивать структуры, сохраняющие жизнь и здоровье людей. Выступает для своих подчиненных в качестве заботливого руководителя, стремящегося к тому, чтобы люди вокруг росли и развивались», — отмечает Долгицкий. Глава Сургута Андрей Филатов стремится к поиску своего особого и уникального жизненного пути. По словам эксперта, мэра крупнейшего муниципалитета Югры тянет ко всему новому и вещам, которые раннее были мало кому известны. Характерна постановка во главу угла материальных ценностей и использование их в качестве эмоционального и чувственного ресурса. Для мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко характерны практичность, консерватизм и тактический тип мышления. Может видеть преимущество в складывающейся ситуации и приспосабливаться к ней. Недавно назначенный глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов также представляет архетип заботливого хозяйственника. Склонен по-дипломатически корректно выстраивать свою политическую стратегию вопреки противодействию. Еще один новый градоначальник, глава Мегиона Алексей Петриченко, по словам эксперта, стремится к независимости и самореализации, доминированию, ориентируется на реальную жизнь и обладает большой силой убеждения. Характерны энергичность, напористость, жесткость установок, мужественность и прямолинейность. Ответственен за свои слова и обещания. У трех из пяти мэров обнаружились схожие черты, говорящие об архетипе «Заботливый». Это градоначальники окружной столицы, Нижневартовска и Пыть-Яха. Долгицкий пояснил, что это достаточно распространено в политике и большей частью связано с запросом на глав-хозяйственников. Главы Сургута и Мегиона более склонны к индивидуализму. У большинства чиновников правительства Югры, согласно физиогномическому исследованию, отмечаются такие черты, как дипломатичность и корректность. «Имеющиеся опыт, профессионализм и компетенции позволяют эффективно выполнять свою работу», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Клинический психолог и философ Олег Долгицкий провел физиогномическое исследование политэлиты ХМАО. Он описал деловые качества, личные характеристики и стиль работы югорских чиновников и мэров крупных городов, основываясь на чертах их лиц. Физиогномика — концепция, согласно которой исследователи определяют тип личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья по чертам лица. Ее методы известны еще со времен Гиппократа. Глава региона напомнила эксперту Маргарет Тэтчер. По его словам, хаос и беспорядок выступают для нее в качестве основной опасности. На них губернатор обычно реагирует очень быстро, приводя их в порядок. Умеет по-дипломатически корректно выстраивать свою политическую стратегию вопреки противодействию. «Стиль работы преимущественно авторитарный. Она привыкла принимать решения самостоятельно, контролируя при этом каждый этап. Основной целью является создание процветающей, успешной семьи, компании или сообщества», — отмечает Долгицкий. По словам эксперта, первого заместителя главы региона Алексея Шипилова, курирующего вопросы внутренней политики, региональную безопасность, молодежку и патриотику, больше всего демотивируют серые будни и скука. Чиновник предпочитает работать с людьми из своего окружения. «Он может превратить самые сложные бюрократические задачи в веселье, формируя в округе атмосферу праздников с помощью площадок для коммуникации. Предпочитает работать незаметно и скрытно», — уточняет Долгицкий. Физиогномист отметил высокие аналитические качества первого заместителя Комаровой Алексея Забозлаева. «Обладает успокаивающим влиянием. Под его руководством политические процессы идут тихо и размеренно. Благодаря высокому уровню интеллекта и дипломатичности может вступать в сложное взаимодействие. Перед ним стоят серьезные вызовы, он вынужден курировать департаменты, требующие учитывать как технические, так и гуманитарные компоненты. Если гуманитарный компонент будет учтен, эффективность работы вырастет», — советует эксперт. Исследователь отмечает склонность к творчеству, а также яркое проявление архетипа «заботливый руководитель». «Обладает выраженной представительностью. Его главная цель — это забота об окружающих. Он стремится помогать людям, что идеально выражается в рамках деятельности председателя Думы ХМАО», — уверил психолог. Азат Ислаев, курирующий одни из самых проблемных сфер: стройблок и ЖКХ, — выступает для своих подчиненных в качестве заботливого руководителя, стремящегося к тому, чтобы люди вокруг росли и развивались. Стиль управления позволяет разрешать проблемы, которые возникли в его блоке задолго до его назначения. Всеволод Кольцов, ответственный за соцразвитие и медицину, ориентируется на свое мнение, опыт и образование. Не склонен следовать общим рекомендациям, предпочитает выстраивать свою уникальную стратегию. Опытен, профессионален, компетентен. «Главное при этом — поддерживать свое здоровье», — предупреждает физиогномист. Куратор надзорных служб Ольга Литова, как показали исследования, склонна служить одной поставленной цели. Отлично умеет распределять свои силы и время. Обладает аналитическим типом мышления. Может легко переносить трудности чтобы достичь желаемого. «Благодаря полученному опыту и стремлении улучшить положение людей вокруг себя, может заручиться серьезной поддержкой, тем самым укрепив свое влияние. Это будет возможно благодаря идее любви к ближнему», — рекомендует Долгицкий. Владислав Нигматулин, отвечающий за представительство Югры в Москве, соответствует типажу впечатлительного и добродушного человека. «Рассудителен и целеустремлен, обладает хорошими организаторскими способностями. Может решать конфликтные ситуации и находить из них выходы. Однако, с большой вероятностью, может часто испытывать чувство тревоги», — предупреждает физиогномист. Александр Тиртока, поддерживающий связь с новыми регионами и Минобороны, согласно анализу, сдержан, сердечен, коммуникабелен, активен, верен своим жизненным идеалам, стремится к порядку. Ему Долгицкий рекомендовано делиться полученным опытом с молодым поколением чиновников. Сергей Черняев, курирующий промышленный блок, стремится к независимости и самореализации, хочет быть самим собой. В отношении своих сотрудников стремится поступать правильно и, по совести. Того же самого требует и от своего окружения. Елена Шумакова, отвечающая за спорт, культуру и образование, по словам эксперта, интеллигентна, корректна, рассудительна и предусмотрительна. Обладает хорошо развитыми организаторскими способностями. «Выступает для своих подчиненных в качестве заботливого руководителя, стремящегося к тому, чтобы люди вокруг росли и развивались», — уточняет Долгицкий. Алексей Золотухин, ответственный за региональную безопасность, по данным физиогномического исследования, склонен вдохновлять сотрудников на принятие ответственности за собственные решения. При этом, он умеет решать конфликты, а также проводить свою линию вопреки противодействию, причем делать это по-дипломатически корректно. Глава финансово-бюджетного блока Вера Дюдина, как отмечает эксперт, может быть особо требовательна к своим подчиненным, чтобы воплотить свое видение в форму. При этом делает это тактично и вежливо. Не любит мелкие изъяны, которые способны испортить общую картину. Павла Ципорина, заместителя губернатора по IT, отличают энергичность, напористость и жесткость установок. «Также имеются такие качества, как надежность, мужественность, стремление к лидерству, ответственность за свои слова и обещания. Может быть особо требовательным к своим подчиненным, чтобы воплотить свое видение в форму. Однако, если в сложившейся политической конъюнктуре и компетенциях в поведении будет превалировать эмоциональное, чувственное и интеллектуальное удовольствие от работы, то наличие рисков будет нивелировано», — уточняет Долгицкий. *Оценить по фото не удалось двоих заместителей главы региона — руководителя аппарата губернатора Анатолия Уткина и зама по экономике Сергея Афанасьева. Эксперт, проводивший исследования, уточнил, что имеющихся в сети изображений недостаточно для анализа данных. Эксперт Долгицкий оценил глав ключевых муниципалитетов (Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск) и недавно назначенных градоначальников Пыть-Яха и Мегиона. Так эксперт назвал главной целью, мэра окружной столицы Максима Ряшина заботу об окружающих. «Он нацелен на то, чтобы выстраивать структуры, сохраняющие жизнь и здоровье людей. Выступает для своих подчиненных в качестве заботливого руководителя, стремящегося к тому, чтобы люди вокруг росли и развивались», — отмечает Долгицкий. Глава Сургута Андрей Филатов стремится к поиску своего особого и уникального жизненного пути. По словам эксперта, мэра крупнейшего муниципалитета Югры тянет ко всему новому и вещам, которые раннее были мало кому известны. Характерна постановка во главу угла материальных ценностей и использование их в качестве эмоционального и чувственного ресурса. Для мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко характерны практичность, консерватизм и тактический тип мышления. Может видеть преимущество в складывающейся ситуации и приспосабливаться к ней. Недавно назначенный глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов также представляет архетип заботливого хозяйственника. Склонен по-дипломатически корректно выстраивать свою политическую стратегию вопреки противодействию. Еще один новый градоначальник, глава Мегиона Алексей Петриченко, по словам эксперта, стремится к независимости и самореализации, доминированию, ориентируется на реальную жизнь и обладает большой силой убеждения. Характерны энергичность, напористость, жесткость установок, мужественность и прямолинейность. Ответственен за свои слова и обещания. У трех из пяти мэров обнаружились схожие черты, говорящие об архетипе «Заботливый». Это градоначальники окружной столицы, Нижневартовска и Пыть-Яха. Долгицкий пояснил, что это достаточно распространено в политике и большей частью связано с запросом на глав-хозяйственников. Главы Сургута и Мегиона более склонны к индивидуализму. У большинства чиновников правительства Югры, согласно физиогномическому исследованию, отмечаются такие черты, как дипломатичность и корректность. «Имеющиеся опыт, профессионализм и компетенции позволяют эффективно выполнять свою работу», — подытожил эксперт.