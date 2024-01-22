Непубличная реформа Мишустина, сэкономившая 200 млрд рублей

Правительство продавило проект, который бойкотировали юристы и средняя бюрократия

22 января 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Мишустин «казнил» тысячи законов для реализации президентской инициативы по снижению давления на бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня исполнилось четыре года с начала работы правительства под руководством Михаила Мишустина. Одним из результатов его работы стала успешная «казнь» тысяч законов для реализации президентской инициативы «регуляторной гильотины». Эксперты рассказали URA.RU, почему Мишустину удалось то, что не получалось у предшественников, кто сопротивлялся реформе, к каким результатам она уже привела и что еще необходимо «отрезать» у российского законодательства. Задачу реформировать контрольно-надзорную деятельность правительству поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года. «Давайте подведем черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора, ведомственных региональных приказов, писем и инструкций», — заявил он тогда. Статья по теме В России упростили ведение бизнеса 11 января 2020 года действовавшее на тот момент правительство Дмитрия Медведева отчиталось о завершении двух третей мер по реализации реформы. 15 января новый кабинет сформировал уже Михаил Мишустин и 13 февраля он отчитался об отмене 3700 устаревших правовых актов, улучшив январский результат Медведева (1259 отмененных документов). В июле на столе президента оказались подготовленные правительством законы о государственном и муниципальном контроле и об обязательных требованиях. Они стали фундаментом реформы контрольно-надзорной деятельности. Глава организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Сергей Калинин рассказал, что если в 2019 году в России проводилось 2 миллиона проверок в год, то в 2023 организовано всего 600 тысяч, из них две третьих — профилактические. Общий экономический эффект от «регуляторной гильотины», по оценкам приведенных Калининым экспертов, составил уже 200 миллиардов рублей экономии для бизнеса. «Реформа оказалась удачной, в отличие от предыдущих попыток, ведь это у власти уже не „первый подход к снаряду“. Всегда контрольно-надзорные органы такие реформы „торпедировали“. Правительству Мишустина удалось эту реформу провести», — уверен Калинин. Вице-премьер Григоренко посвящает много времени мониторингу обоснованности проведения проверок бизнеса Фото: Георгий Бергал © URA.RU Главное отличие усилий правительства Мишустина от его предшественников, считает эксперт, состоит в преодолении противодействия контролирующих органов и снижении их интереса к частым проверкам путем внедрения мониторинга всех стадий проверки. Также «реформа проходит в активном диалоге с бизнесом, как и предложил Путин». Если же диалог, что называется, «зашел в тупик», с 2022 года по поручению премьера любые проверочные действия контролирующего органа можно обжаловать через портал «Госуслуг», минуя судебные разбирательства. «Дмитрий Григоренко (вице-премьер, отвечающий в правительстве Мишустина за реализацию реформы, — прим. URA.RU) очень много уделяет внимания концепции клиентоцентричности. То есть органы власти должны работать на людей, на бизнес. У него в кабинете огромный монитор стоит, он видит все эти жалобы [бизнеса] и актуальную информацию по проверкам в режиме реального времени, оперативно, в ручном режиме [реагирует на жалобы]», — рассказал эксперт из бизнес-сообщества. «Регуляторная гильотина» стала важным антикризисным инструментом, как во время эпидемии коронавируса, так и в текущий период санкционного давления, считает заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов. По мнению депутата, неоспоримыми являются достижения исполнительной власти по совершенствованию законодательства. Тысячи устаревших актов, которые мешали предпринимательской деятельности и бизнес-процессам, сейчас выведены из оборота. Положительно парламентарий охарактеризовал и работу правительства по сосредоточению внимания на действительно важных проблемах общества и экономики с уходом от тотального надзора. «Реформа сегодня строится на принципах риск-анализа, необходимого и достаточного контроля там, где действительно есть проблемы, то есть мы благодаря позиции правительства Мишустина уходим от тотальных проверок», — сказал депутат. Депутат Госдумы Артем Кирьянов считает, что «регуляторная гильотина» сыграла положительную роль в российской экономике Фото: Георгий Бергал © URA.RU Кирьянов, оценивая работу кабмина по внедрению «регуляторной гильотины», обратил внимание на «значительный экономический эффект» от принятых мер, при дальнейшей реализации которых Россия должна выйти «на серьезное ускорение всех бизнес-процессов». «Все, что сейчас происходит с „расшиванием“ вопросов, связанных с государственным регулированием, происходит своевременно. Действительно, это ускоряет экономику», — пояснил депутат. Дополнительной проработки, по его мнению, требуют контрольно-надзорная деятельность по подакцизным товарам, где не всегда достаточно профилактических мероприятий. «Реформа контрольно-надзорной деятельности — это движение двустороннее. Движение бизнеса и государства навстречу друг другу», — подчеркнул Кирьянов. Парламентарий дополнительно отметил, что без запуска реформы, без диалога чиновников и бизнеса, Россия потонула бы в бессмысленных бюрократических процедурах, и не смогла своевременно ответить на те вызовы, которые сегодня стоят перед каждым. На старте реформы правительству и депутатам пришлось совместно преодолеть, в первую очередь, инертность юридического сообщества. Юристы, выразил мнение депутат, не любят переделывать без веской причины работающие схемы. Во-вторых, в самом начале люди не понимали своего места в реформе, «боялись раньше срока выйти на пенсию», поэтому своевременно «был устранен некоторый ступор на местах — на среднем уровне исполнительной власти». По мнению Кирьянова, Мишустин за прошедшие 4 года смог поставить перед всеми участниками «регуляторной гильотины» четкие и понятные задачи, что привело к достаточно хорошему результату их исполнения. «Обществу удалось разъяснить значение реформы, о ходе которой регулярно и гласно отчитываются на „правительственных часах“ в Госдуме. Важно, что такая насыщенная работа продолжает вестись и давать серьезный результат, который будет, в конечном итоге, положительно принят обществом», — заключил парламентарий. «Запуск механизма „регуляторной гильотины“ сыграл прогрессивную роль в процессе совершенствования отечественной правовой базы», — считает кандидат юридических наук Гарегин Митин. Новость по теме Правительство РФ упростит работу малым предприятиям Он обращает внимание, что по-прежнему действуют нормативные акты РСФСР и СССР, например, санитарные правила для предприятий пищевой промышленности 1976 года, «ностальгический» ГОСТ на молочные продукты 1947 года, который включен в перечень госстандартов 2011 года. «Сейчас многое поменялось в технике и технологиях, поэтому большинство таких актов следует в обозримом будущем заменить более совершенными», — уверен Митин. Не до конца реализован принцип единого контролирующего органа, считает эксперт. Например, Роспотребнадзор и Россельхознадзор частично контролируют одинаковые параметры пищевой продукции: ртуть, мышьяк, другие вредные элементы. На Роспотребнадзор, как на «лишнюю деталь в гильотине», обратил внимание и Сергей Калинин. Как пояснил общественник, Роспотребнадзор вопреки Росздравнадзору относит все объекты, так или иначе связанные со здравоохранением, к объектам «высокого риска» (2 категории), таким образом, выбрав «самый легкий путь [частых проверок]». Причем, обжаловать действия Роспотребнадзора по отнесению к той или иной категории нельзя, что приводит к дополнительным расходам бизнеса. Как сообщало URA.RU ранее, на совещании с вице-премьерами Мишустин обсудил изменения в 2024 году к действующему мораторию на проверки бизнеса. Новая концепция контрольно-надзорной деятельности предусматривает управление рисками и корректировку законодательства с целью расширения механизма досудебного урегулирования конфликтных ситуаций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сегодня исполнилось четыре года с начала работы правительства под руководством Михаила Мишустина. Одним из результатов его работы стала успешная «казнь» тысяч законов для реализации президентской инициативы «регуляторной гильотины». Эксперты рассказали URA.RU, почему Мишустину удалось то, что не получалось у предшественников, кто сопротивлялся реформе, к каким результатам она уже привела и что еще необходимо «отрезать» у российского законодательства. Задачу реформировать контрольно-надзорную деятельность правительству поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года. «Давайте подведем черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора, ведомственных региональных приказов, писем и инструкций», — заявил он тогда. 11 января 2020 года действовавшее на тот момент правительство Дмитрия Медведева отчиталось о завершении двух третей мер по реализации реформы. 15 января новый кабинет сформировал уже Михаил Мишустин и 13 февраля он отчитался об отмене 3700 устаревших правовых актов, улучшив январский результат Медведева (1259 отмененных документов). В июле на столе президента оказались подготовленные правительством законы о государственном и муниципальном контроле и об обязательных требованиях. Они стали фундаментом реформы контрольно-надзорной деятельности. Глава организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Сергей Калинин рассказал, что если в 2019 году в России проводилось 2 миллиона проверок в год, то в 2023 организовано всего 600 тысяч, из них две третьих — профилактические. Общий экономический эффект от «регуляторной гильотины», по оценкам приведенных Калининым экспертов, составил уже 200 миллиардов рублей экономии для бизнеса. Главное отличие усилий правительства Мишустина от его предшественников, считает эксперт, состоит в преодолении противодействия контролирующих органов и снижении их интереса к частым проверкам путем внедрения мониторинга всех стадий проверки. Также «реформа проходит в активном диалоге с бизнесом, как и предложил Путин». Если же диалог, что называется, «зашел в тупик», с 2022 года по поручению премьера любые проверочные действия контролирующего органа можно обжаловать через портал «Госуслуг», минуя судебные разбирательства. «Дмитрий Григоренко (вице-премьер, отвечающий в правительстве Мишустина за реализацию реформы, — прим. URA.RU) очень много уделяет внимания концепции клиентоцентричности. То есть органы власти должны работать на людей, на бизнес. У него в кабинете огромный монитор стоит, он видит все эти жалобы [бизнеса] и актуальную информацию по проверкам в режиме реального времени, оперативно, в ручном режиме [реагирует на жалобы]», — рассказал эксперт из бизнес-сообщества. «Регуляторная гильотина» стала важным антикризисным инструментом, как во время эпидемии коронавируса, так и в текущий период санкционного давления, считает заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов. По мнению депутата, неоспоримыми являются достижения исполнительной власти по совершенствованию законодательства. Тысячи устаревших актов, которые мешали предпринимательской деятельности и бизнес-процессам, сейчас выведены из оборота. Положительно парламентарий охарактеризовал и работу правительства по сосредоточению внимания на действительно важных проблемах общества и экономики с уходом от тотального надзора. «Реформа сегодня строится на принципах риск-анализа, необходимого и достаточного контроля там, где действительно есть проблемы, то есть мы благодаря позиции правительства Мишустина уходим от тотальных проверок», — сказал депутат. Кирьянов, оценивая работу кабмина по внедрению «регуляторной гильотины», обратил внимание на «значительный экономический эффект» от принятых мер, при дальнейшей реализации которых Россия должна выйти «на серьезное ускорение всех бизнес-процессов». «Все, что сейчас происходит с „расшиванием“ вопросов, связанных с государственным регулированием, происходит своевременно. Действительно, это ускоряет экономику», — пояснил депутат. Дополнительной проработки, по его мнению, требуют контрольно-надзорная деятельность по подакцизным товарам, где не всегда достаточно профилактических мероприятий. Парламентарий дополнительно отметил, что без запуска реформы, без диалога чиновников и бизнеса, Россия потонула бы в бессмысленных бюрократических процедурах, и не смогла своевременно ответить на те вызовы, которые сегодня стоят перед каждым. На старте реформы правительству и депутатам пришлось совместно преодолеть, в первую очередь, инертность юридического сообщества. Юристы, выразил мнение депутат, не любят переделывать без веской причины работающие схемы. Во-вторых, в самом начале люди не понимали своего места в реформе, «боялись раньше срока выйти на пенсию», поэтому своевременно «был устранен некоторый ступор на местах — на среднем уровне исполнительной власти». По мнению Кирьянова, Мишустин за прошедшие 4 года смог поставить перед всеми участниками «регуляторной гильотины» четкие и понятные задачи, что привело к достаточно хорошему результату их исполнения. «Обществу удалось разъяснить значение реформы, о ходе которой регулярно и гласно отчитываются на „правительственных часах“ в Госдуме. Важно, что такая насыщенная работа продолжает вестись и давать серьезный результат, который будет, в конечном итоге, положительно принят обществом», — заключил парламентарий. Он обращает внимание, что по-прежнему действуют нормативные акты РСФСР и СССР, например, санитарные правила для предприятий пищевой промышленности 1976 года, «ностальгический» ГОСТ на молочные продукты 1947 года, который включен в перечень госстандартов 2011 года. «Сейчас многое поменялось в технике и технологиях, поэтому большинство таких актов следует в обозримом будущем заменить более совершенными», — уверен Митин. Не до конца реализован принцип единого контролирующего органа, считает эксперт. Например, Роспотребнадзор и Россельхознадзор частично контролируют одинаковые параметры пищевой продукции: ртуть, мышьяк, другие вредные элементы. На Роспотребнадзор, как на «лишнюю деталь в гильотине», обратил внимание и Сергей Калинин. Как пояснил общественник, Роспотребнадзор вопреки Росздравнадзору относит все объекты, так или иначе связанные со здравоохранением, к объектам «высокого риска» (2 категории), таким образом, выбрав «самый легкий путь [частых проверок]». Причем, обжаловать действия Роспотребнадзора по отнесению к той или иной категории нельзя, что приводит к дополнительным расходам бизнеса. Как сообщало URA.RU ранее, на совещании с вице-премьерами Мишустин обсудил изменения в 2024 году к действующему мораторию на проверки бизнеса. Новая концепция контрольно-надзорной деятельности предусматривает управление рисками и корректировку законодательства с целью расширения механизма досудебного урегулирования конфликтных ситуаций.