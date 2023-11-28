Правительство РФ упростит работу малым предприятиям

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Борис Подольный и Юрий Подоляка посетили цех по пошиву текстильной продукции для нужд СВО. Челябинск, швея, швейный цех, портной, текстильная продукция
Правительство РФ подготовило новый законопроект, упрощающий работу малым предприятиям Фото:

Правительство РФ облегчит работу малым предприятиям. Для этого был подготовлен новый законопроект, который позволяет оптимизировать формы и виды данных, предоставляемых малыми предприятиями. Об этом в ходе стратсессии 28 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство подготовило законопроект, который позволяет значительно сократить такую нагрузку на субъекты малого предпринимательства, оптимизировать формы и виды предоставляемых ими данных и в итоге прекратить практику их дублирования различными ведомствами», — заявил Михаил Мишустин

Он также отметил, что для устранения разницы в скорости формирования данных промышленности необходимо модернизировать и цифровизировать процессы с обязательным применением единых классификаторов и справочников на основе общей системы сбора и обработки информации. Кроме того, глава правительства обратил внимание на необходимость применения сведений, появляющихся в базах госорганов в режиме реального времени.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение по снижению административной нагрузки на малый и средний бизнес. Правительство РФ ведет последовательную работу по улучшению условий для МСП.

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Правительство РФ облегчит работу малым предприятиям. Для этого был подготовлен новый законопроект, который позволяет оптимизировать формы и виды данных, предоставляемых малыми предприятиями. Об этом в ходе стратсессии 28 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Правительство подготовило законопроект, который позволяет значительно сократить такую нагрузку на субъекты малого предпринимательства, оптимизировать формы и виды предоставляемых ими данных и в итоге прекратить практику их дублирования различными ведомствами», — заявил Михаил Мишустин Он также отметил, что для устранения разницы в скорости формирования данных промышленности необходимо модернизировать и цифровизировать процессы с обязательным применением единых классификаторов и справочников на основе общей системы сбора и обработки информации. Кроме того, глава правительства обратил внимание на необходимость применения сведений, появляющихся в базах госорганов в режиме реального времени. Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение по снижению административной нагрузки на малый и средний бизнес. Правительство РФ ведет последовательную работу по улучшению условий для МСП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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