Мораторий и реформа контроля: как Мишустин упростит работу бизнеса

Мишустин обсудил с вице-премьерами реформу контрольно-надзорной деятельности

25 декабря 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Мишустин на совещании с вице-премьерами затронул тему контрольно-надзорной деятельности Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство России презентовало изменения к мораторию на проверки бизнеса в 2024 году. Об этом стало известно из совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Кабмин разрабатывает Концепцию контрольно-надзорной деятельности. Системная работа будет проводиться с подачи президента Владимира Путина, поддержавшего продление моратория на следующий год. «Правительство подготовило Концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие два года. Подписано распоряжение, которым также утверждается и план ее реализации. Уточняются направления по развитию системы управления рисками. Предусмотрены мероприятия по корректировке законодательства и по цифровизации в этой сфере», — заявил глава правительства. Мишустин сообщил, что предстоит достаточно большой объем работы. Речь идет о расширении применения механизмов досудебного урегулирования, в том числе при разбирательстве жилищно-коммунальных споров в многоквартирных домах. Для этих процедур кабмин планирует привлекать управляющие компании, чтобы ускорить разрешение конфликтных ситуаций. Премьер напомнил, что в России уже продлили мораторий на проверки на 2024 год. «Такое исключение необходимо для обеспечения безопасности наших граждан, их здоровья и благополучия. В остальных же случаях приоритет, конечно, должен быть отдан профилактике, а не наказаниям. Этот механизм комфортен для добросовестных предпринимателей», — пояснил Мишустин. С более подробным докладом выступил вице-премьер Дмитрий Григоренко, назвавший целью реформы «создание комфортной деловой среды и снижение административной нагрузки на бизнес». Он перечислил несколько положений, которые войдут в документ: Завершение перехода на риск-ориентированный подход при проведении проверок. Проверка становится инструментом предотвращения нарушения, а не наказанием. Исключить «проверку ради проверки»;

Цифровизация контрольно-надзорной деятельности. Минимизировать количество информации, запрашиваемой контролерами у проверяемых;

Упрощение контрольных процедур. Цифровизация позволит проводить дистанционные проверки.

Развитие профилактических визитов. Государство может нанести такой визит, если видит, что возможно какое-либо нарушение, позволит предотвратить проблему, а также объяснить как должны соблюдаться те или иные нормы и правила;

Обратная связь. Речь идет о развитии досудебного обжалования, когда проверяемый может подать обращение — и не только жалобу. Через этот механизм будут отрабатываться или совершенствоваться государственные нормы, процедуры и правила. Реформа контрольно-надзорной деятельности в России не связана с негативными моментами у бизнеса, считает вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов. В этой области настало время, когда необходимо внести коррективы, упростить работу предпринимателей. У процесса цифровизации контрольной деятельности есть плюсы, но неизвестно, как это скажется на бизнесе, продолжает Максимов. «Цифровизация, действительно, полезная вещь. Но это палка о двух концах. С одной стороны, она позволяет выявить проблемы, никуда не выезжая. С другой стороны, ситуация, когда налоги растут, все больше предпринимателей получают стимулы стать проблемными. Тотальная цифровизация пугает», — сказал вице-президент «Опоры России». Максимов отмечает, что задачи реформы до конца не ясны. «Руководство налоговой на встрече с „Опорой России“ говорит о том, что нужно как можно меньше беспокоить бизнес. Когда сам предприниматель дает всю информацию и, если у него все в порядке, то никто к нему не приходит. Если это так, если это основная или единственная сторона — то неплохо. С другой стороны, в ситуации высокого налогового пресса в целом (берем не только налоги, но и бюджетные платежи) — ниже пресс не становится, а наоборот, для каких-то категорий вырастет», — подчеркнул эксперт. Вице-президент «Опоры России» поддержал продление моратория на проверки на следующий год: «Проверка — это страшная вещь, особенно выездная. Приходится все бросать, заниматься только этим. Это тяжелейший стресс для бизнеса. Даже если серьезно не нарушаешь, все равно могут найти нюансы, а предприниматели боятся этого. Справедливо или несправедливо пройдет проверка — это отдельный разговор. Конечно, введение моратория на проверки позитивно сказалось на бизнесе». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство России презентовало изменения к мораторию на проверки бизнеса в 2024 году. Об этом стало известно из совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Кабмин разрабатывает Концепцию контрольно-надзорной деятельности. Системная работа будет проводиться с подачи президента Владимира Путина, поддержавшего продление моратория на следующий год. «Правительство подготовило Концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие два года. Подписано распоряжение, которым также утверждается и план ее реализации. Уточняются направления по развитию системы управления рисками. Предусмотрены мероприятия по корректировке законодательства и по цифровизации в этой сфере», — заявил глава правительства. Мишустин сообщил, что предстоит достаточно большой объем работы. Речь идет о расширении применения механизмов досудебного урегулирования, в том числе при разбирательстве жилищно-коммунальных споров в многоквартирных домах. Для этих процедур кабмин планирует привлекать управляющие компании, чтобы ускорить разрешение конфликтных ситуаций. Премьер напомнил, что в России уже продлили мораторий на проверки на 2024 год. «Такое исключение необходимо для обеспечения безопасности наших граждан, их здоровья и благополучия. В остальных же случаях приоритет, конечно, должен быть отдан профилактике, а не наказаниям. Этот механизм комфортен для добросовестных предпринимателей», — пояснил Мишустин. С более подробным докладом выступил вице-премьер Дмитрий Григоренко, назвавший целью реформы «создание комфортной деловой среды и снижение административной нагрузки на бизнес». Он перечислил несколько положений, которые войдут в документ: Реформа контрольно-надзорной деятельности в России не связана с негативными моментами у бизнеса, считает вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов. В этой области настало время, когда необходимо внести коррективы, упростить работу предпринимателей. У процесса цифровизации контрольной деятельности есть плюсы, но неизвестно, как это скажется на бизнесе, продолжает Максимов. «Цифровизация, действительно, полезная вещь. Но это палка о двух концах. С одной стороны, она позволяет выявить проблемы, никуда не выезжая. С другой стороны, ситуация, когда налоги растут, все больше предпринимателей получают стимулы стать проблемными. Тотальная цифровизация пугает», — сказал вице-президент «Опоры России». Максимов отмечает, что задачи реформы до конца не ясны. «Руководство налоговой на встрече с „Опорой России“ говорит о том, что нужно как можно меньше беспокоить бизнес. Когда сам предприниматель дает всю информацию и, если у него все в порядке, то никто к нему не приходит. Если это так, если это основная или единственная сторона — то неплохо. С другой стороны, в ситуации высокого налогового пресса в целом (берем не только налоги, но и бюджетные платежи) — ниже пресс не становится, а наоборот, для каких-то категорий вырастет», — подчеркнул эксперт. Вице-президент «Опоры России» поддержал продление моратория на проверки на следующий год: «Проверка — это страшная вещь, особенно выездная. Приходится все бросать, заниматься только этим. Это тяжелейший стресс для бизнеса. Даже если серьезно не нарушаешь, все равно могут найти нюансы, а предприниматели боятся этого. Справедливо или несправедливо пройдет проверка — это отдельный разговор. Конечно, введение моратория на проверки позитивно сказалось на бизнесе».