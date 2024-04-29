Свердловские политики ностальгируют по нормальному Первомаю

О бабушкиных пирогах, жутких морозах и «чае» из кармана после демонстрации. Фото

30 апреля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

В последний раз первомайская демонстрация прошла в Екатеринбурге в 2022 году (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти второй год подряд отказываются от главного атрибута Первомая — демонстраций. Опрошенные URA.RU свердловские чиновники и депутаты, ностальгируя, словно дали понять: была бы их воля, традиционные шествия состоялись бы. Ведь столько с них воспоминаний. Кто-то в советском детстве сразу бежал на бабушкины пироги, другие радовались тому, что можно прогулять школу. Кстати, губернатор Евгений Куйвашев в шутку заявил корреспонденту, что начал праздновать день Весны и труда еще 28 апреля. Его немногословный заместитель Валерий Чайников обозначил свой праздничный план так: «Все, как обычно, и это очень важно. Я за стабильность». «Я рожден в СССР, поэтому все было как у всех: демонстрация, гвоздики, флаги, хорошее настроение. При этом мы продолжаем добрые традиции во славу труда — и субботники, и демонстрации, и поддержка мира на земле. Эти же ценности пытаюсь привить и своим детям», — рассказал уже министр экономики Руслан Садыков. Поддержал заданую риторику и «силовой» замгубернатора Азат Салихов. «Первомай праздную — мы же дети советского времени. Сначала ходили на демонстрации с родителями, потом со школой. По традиции этот день начинается со встречи с коллегами, друзьями, знакомыми — пока формируется колонна для шествия. Все общаются в праздничной атмосфере», — отметил он. Алексей Кузнецов с сестрой на первомайском шествии, 1986 год «Ну и по роду деятельности, учитывая курируемое направление, 1 мая я всегда на рабочей связи, в оперативной готовности реагировать на внештатные ситуации. Надеюсь, что все пройдет мирно, соответствуя лозунгу Первомая: „Мир! Труд! Май!“», — добавил Салихов. Для другого замгубернатора Алексея Кузнецова 1 мая — это всенародный праздник Весны и труда, «и больше ничего не добавишь». «Детство, демонстрации, шарики красные, флаги „Мир, труд, май“», — описал свои ассоциации с 1 мая мэр Алексей Орлов. Самое яркое воспоминание у него — из Омска, где он в середине 1980-х учился в автодорожном институте. «На первом курсе на демонстрацию пришли, было очень холодно, а мы [с товарищами] в белых водолазках… Долго ждали начала, я очень замерз», — рассказал Орлов. Его легендарному предшественнику Аркадию Чернецкому (ныне первый вице-спикер заксо) на таких акциях всегда было весело. Новость по теме Свердловские власти отказались от первомайского шествия и поменяют формат Парада «Я работал на „Уралтрансмаше“, колонна собиралась на улице Азина, потом выходила на Свердлова, проходила мимо нашего профкома и шла на проспект Ленина. Колонна была дружной. Люди ходили не столько ради политического акта, а чтобы встретить друзей, пройтись вместе с детьми и родными, почувствовать себя в коллективе. Это создавало праздничное настроение, которое длилось очень долго», — поделился политик. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина, говоря о Первомае, так же в первую очередь вспомнила о демонстрациях: «Каждое предприятие, каждый коллектив спешил показать себя лучше всех — украсить колонну, спеть песни, высказаться, а потом шли отмечать — с друзьями, с семьей». У лидера парламентской фракции «Единой России» Елены Чечуновой детство прошло в Нижнем Тагиле. «Праздник всегда был очень любимым. К сожалению, бабушки уже нет в живых, но раньше была традиция — после демонстрации мы — с шарами и флажками — шли к ней на пироги, она жила в центре Нижнего Тагила. И они были прямо такими первомайскими… А когда я училась в институте в Москве, у нас было ответственное поручение — провезти портреты членов политбюро по маршруту колонны, в том числе по Красной площади. Тележки были на колесах, а портреты огромные, их поддерживали несколько человек», — поделилась депутат. Аркадий Чернецкий (второй справа) с коллегами-трансмашевцами на первомайской демонстрации Фото из книги «Аркадий Чернецкий. Совершеннолетие власти» Ее коллега Вячеслав Вегнер помнит, как возглавлял колонну. «Я сидел за рулем разряженного веточками и другими атрибутами автомобиля, который должен был проехать по площади, а за мной шла колонна нашего завода — «Уральского электрохимического комбината». И я все время боялся, что она заглохнет, а я встану. Но не заглохла, «Жигули» ведь». После демонстрации — встречи с друзьями во дворах и «чай», разлитый по кружкам из кармана», — хитро смеется депутат. «Возможность не пойти в школу — это праздник. Я гулял, катался на мотике, — поделился своими впечатлениями депутат Сергей Карякин, известный на весь мир гонщик. — В детстве ты не ищешь глубокого смысла в датах, а когда взрослеешь, понимаешь суть, почему нужно отмечать, рассказывать своим детям — чтобы они с уважением относились к своим традициям, культуре, помнили о ней». Длинные выходные в этом году Карякин тратит на тренировки: 5 июля предстоит ралли «Шелковый путь». Вероятно, все они (за исключением Орлова) 1 мая придут к «Екатеринбург Арене». Именно там решили провести митинг, заменяющий большую демонстрацию. Считается, что в таком формате силовикам проще обеспечить безопасность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти второй год подряд отказываются от главного атрибута Первомая — демонстраций. Опрошенные URA.RU свердловские чиновники и депутаты, ностальгируя, словно дали понять: была бы их воля, традиционные шествия состоялись бы. Ведь столько с них воспоминаний. Кто-то в советском детстве сразу бежал на бабушкины пироги, другие радовались тому, что можно прогулять школу. Кстати, губернатор Евгений Куйвашев в шутку заявил корреспонденту, что начал праздновать день Весны и труда еще 28 апреля. Его немногословный заместитель Валерий Чайников обозначил свой праздничный план так: «Все, как обычно, и это очень важно. Я за стабильность». «Я рожден в СССР, поэтому все было как у всех: демонстрация, гвоздики, флаги, хорошее настроение. При этом мы продолжаем добрые традиции во славу труда — и субботники, и демонстрации, и поддержка мира на земле. Эти же ценности пытаюсь привить и своим детям», — рассказал уже министр экономики Руслан Садыков. Поддержал заданую риторику и «силовой» замгубернатора Азат Салихов. «Первомай праздную — мы же дети советского времени. Сначала ходили на демонстрации с родителями, потом со школой. По традиции этот день начинается со встречи с коллегами, друзьями, знакомыми — пока формируется колонна для шествия. Все общаются в праздничной атмосфере», — отметил он. «Ну и по роду деятельности, учитывая курируемое направление, 1 мая я всегда на рабочей связи, в оперативной готовности реагировать на внештатные ситуации. Надеюсь, что все пройдет мирно, соответствуя лозунгу Первомая: „Мир! Труд! Май!“», — добавил Салихов. Для другого замгубернатора Алексея Кузнецова 1 мая — это всенародный праздник Весны и труда, «и больше ничего не добавишь». «Детство, демонстрации, шарики красные, флаги „Мир, труд, май“», — описал свои ассоциации с 1 мая мэр Алексей Орлов. Самое яркое воспоминание у него — из Омска, где он в середине 1980-х учился в автодорожном институте. «На первом курсе на демонстрацию пришли, было очень холодно, а мы [с товарищами] в белых водолазках… Долго ждали начала, я очень замерз», — рассказал Орлов. «Я работал на „Уралтрансмаше“, колонна собиралась на улице Азина, потом выходила на Свердлова, проходила мимо нашего профкома и шла на проспект Ленина. Колонна была дружной. Люди ходили не столько ради политического акта, а чтобы встретить друзей, пройтись вместе с детьми и родными, почувствовать себя в коллективе. Это создавало праздничное настроение, которое длилось очень долго», — поделился политик. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина, говоря о Первомае, так же в первую очередь вспомнила о демонстрациях: «Каждое предприятие, каждый коллектив спешил показать себя лучше всех — украсить колонну, спеть песни, высказаться, а потом шли отмечать — с друзьями, с семьей». У лидера парламентской фракции «Единой России» Елены Чечуновой детство прошло в Нижнем Тагиле. «Праздник всегда был очень любимым. К сожалению, бабушки уже нет в живых, но раньше была традиция — после демонстрации мы — с шарами и флажками — шли к ней на пироги, она жила в центре Нижнего Тагила. И они были прямо такими первомайскими… А когда я училась в институте в Москве, у нас было ответственное поручение — провезти портреты членов политбюро по маршруту колонны, в том числе по Красной площади. Тележки были на колесах, а портреты огромные, их поддерживали несколько человек», — поделилась депутат. Ее коллега Вячеслав Вегнер помнит, как возглавлял колонну. «Я сидел за рулем разряженного веточками и другими атрибутами автомобиля, который должен был проехать по площади, а за мной шла колонна нашего завода — «Уральского электрохимического комбината». И я все время боялся, что она заглохнет, а я встану. Но не заглохла, «Жигули» ведь». После демонстрации — встречи с друзьями во дворах и «чай», разлитый по кружкам из кармана», — хитро смеется депутат. «Возможность не пойти в школу — это праздник. Я гулял, катался на мотике, — поделился своими впечатлениями депутат Сергей Карякин, известный на весь мир гонщик. — В детстве ты не ищешь глубокого смысла в датах, а когда взрослеешь, понимаешь суть, почему нужно отмечать, рассказывать своим детям — чтобы они с уважением относились к своим традициям, культуре, помнили о ней». Длинные выходные в этом году Карякин тратит на тренировки: 5 июля предстоит ралли «Шелковый путь». Вероятно, все они (за исключением Орлова) 1 мая придут к «Екатеринбург Арене». Именно там решили провести митинг, заменяющий большую демонстрацию. Считается, что в таком формате силовикам проще обеспечить безопасность.