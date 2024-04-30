Куйвашев в Первомай вышел к екатеринбуржцам с гостем из Москвы

Митингующих согревали горячим чаем, а VIP прославляли людей труда и давали важные наказы

01 мая 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Организаторы ждали на митинге до пяти тысяч участников, но их, по грубым подсчетам, оказалось меньше Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге второй год подряд вместо первомайской демонстрации проходит митинг. И так урезанный из-за усиленных антитеррористических мер формат стал еще скромнее — из-за погоды. Те, кто не испугался непогоды и все-таки пришел на «Екатеринбург-Арену», узнали от свердловского губернатора Евгения Куйвашева о главных достижениях уральцев за прошлый год, а также услышали важный наказ и познакомились с третьим союзником России — помимо армии и флота. В том числе корреспондент URA.RU. С раннего утра шел дождь, поэтому темных зонтов на митинге оказалось больше, чем ярких флагов и плакатов. Среди участников — преимущественно коллективы крупных холдингов и предприятий с фирменным мерчем, а также представители ключевых партий — «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди». Перед самой сценой выстроились и участники движения «НОД». Чтобы не замерзнуть, кто-то пританцовывал под строки песни «Вступай в профсоюз». Другие стояли в длинной очереди за горячим чаем. К началу мероприятия дождь закончился Фото: Илья Московец © URA.RU VIP согревались в шатре за сценой. В числе первых прибыли глава свердловской Общественной палаты Александр Левин, министр спорта Леонид Рапопорт, за ним появился Куйвашев в компании главы региональной Федерации профсоюзов Андрея Ветлужских и его столичного шефа Михаила Шмакова. «Это исключительное событие. Впервые за 35 лет он решил выехать из Москвы в регион, и этим регионом стал Екатеринбург», — не без гордости ранее анонсировал Ветлужских. От правительства были замечены замы губернатора Василий Козлов и Алексей Кузнецов (также глава МУГИСО), министры Анна Кузнецова (агропром), Григорий Сурганов (формально исполняющий обязанности главы минстроя, но фактически уже руководитель), Денис Мамонтов (минприроды), Вячеслав Ярин (минВЭС), главы департаментов внутренней (Наталья Гурченок) и информационной (Юлия Хусаинова) политики, сенаторы Александр Высокинский и Виктор Шептий, спикер заксобрания Людмила Бабушкина с депутатами и другие представители политического истеблишмента. Люди приходили преимущественно коллективами — рабочими, педагогическими, студенческими Фото: Илья Московец © URA.RU «По традиции на митинг собираются люди самых разных профессий: учителя, врачи, работники промышленных предприятий, волонтеры. Все те, кто создает добрую славу и устойчивое развитие региона. В этом году мы отмечаем 90-летний юбилей Свердловской области и, безусловно, отмечаем устойчивое развитие нашей экономики — строятся детские сады, больницы, школы, новые промышленные предприятия. Только за прошлый год было введено 30 предприятий, на которых создано больше 2500 рабочих мест. И я уверен, что будущее нашей страны — это трудолюбивые и целеустремленные люди», — рассказал Куйвашев. В это время замминистра промышленности Игорь Зеленкин скромно принимал похвалу от депутата Госдумы Льва Ковпака, также появившегося на мероприятии. « А что, это действительно так — промышленность сейчас хорошо развивается», — подтвердил он. Статья по теме Свердловские политики ностальгируют по былому Первомаю Шмаков в своей речи заявил, что «1 мая мы праздновали, празднуем и будем праздновать всегда, несмотря ни на какую погоду — ни на климатическую, ни на политическую, победа будет за нами». Бабушкина отметила роль трудовых династий в успехах региона и поблагодарила коллективы, которые подключились к сбору гумпомощи для участников СВО. Сенатор Высокинский дал ветеранам наказ — помогать воспитывать молодежь, ведь без рабочих рук промышленность будет бессильна. Участник спецоперации, артиллерист Александр Баданин, приехавший из Соледара, призвал задуматься о том, что такое солидарность, и высказал мнение, что у России не два союзника (армия и флот), а три — еще и трудовой народ. «Именно объединение этих сил позволит победить любого врага», — отметил он. Закрепили озвученные нарративы популярной песней «Матушка». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге второй год подряд вместо первомайской демонстрации проходит митинг. И так урезанный из-за усиленных антитеррористических мер формат стал еще скромнее — из-за погоды. Те, кто не испугался непогоды и все-таки пришел на «Екатеринбург-Арену», узнали от свердловского губернатора Евгения Куйвашева о главных достижениях уральцев за прошлый год, а также услышали важный наказ и познакомились с третьим союзником России — помимо армии и флота. В том числе корреспондент URA.RU. С раннего утра шел дождь, поэтому темных зонтов на митинге оказалось больше, чем ярких флагов и плакатов. Среди участников — преимущественно коллективы крупных холдингов и предприятий с фирменным мерчем, а также представители ключевых партий — «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди». Перед самой сценой выстроились и участники движения «НОД». Чтобы не замерзнуть, кто-то пританцовывал под строки песни «Вступай в профсоюз». Другие стояли в длинной очереди за горячим чаем. VIP согревались в шатре за сценой. В числе первых прибыли глава свердловской Общественной палаты Александр Левин, министр спорта Леонид Рапопорт, за ним появился Куйвашев в компании главы региональной Федерации профсоюзов Андрея Ветлужских и его столичного шефа Михаила Шмакова. «Это исключительное событие. Впервые за 35 лет он решил выехать из Москвы в регион, и этим регионом стал Екатеринбург», — не без гордости ранее анонсировал Ветлужских. От правительства были замечены замы губернатора Василий Козлов и Алексей Кузнецов (также глава МУГИСО), министры Анна Кузнецова (агропром), Григорий Сурганов (формально исполняющий обязанности главы минстроя, но фактически уже руководитель), Денис Мамонтов (минприроды), Вячеслав Ярин (минВЭС), главы департаментов внутренней (Наталья Гурченок) и информационной (Юлия Хусаинова) политики, сенаторы Александр Высокинский и Виктор Шептий, спикер заксобрания Людмила Бабушкина с депутатами и другие представители политического истеблишмента. «По традиции на митинг собираются люди самых разных профессий: учителя, врачи, работники промышленных предприятий, волонтеры. Все те, кто создает добрую славу и устойчивое развитие региона. В этом году мы отмечаем 90-летний юбилей Свердловской области и, безусловно, отмечаем устойчивое развитие нашей экономики — строятся детские сады, больницы, школы, новые промышленные предприятия. Только за прошлый год было введено 30 предприятий, на которых создано больше 2500 рабочих мест. И я уверен, что будущее нашей страны — это трудолюбивые и целеустремленные люди», — рассказал Куйвашев. В это время замминистра промышленности Игорь Зеленкин скромно принимал похвалу от депутата Госдумы Льва Ковпака, также появившегося на мероприятии. « А что, это действительно так — промышленность сейчас хорошо развивается», — подтвердил он. Шмаков в своей речи заявил, что «1 мая мы праздновали, празднуем и будем праздновать всегда, несмотря ни на какую погоду — ни на климатическую, ни на политическую, победа будет за нами». Бабушкина отметила роль трудовых династий в успехах региона и поблагодарила коллективы, которые подключились к сбору гумпомощи для участников СВО. Сенатор Высокинский дал ветеранам наказ — помогать воспитывать молодежь, ведь без рабочих рук промышленность будет бессильна. Участник спецоперации, артиллерист Александр Баданин, приехавший из Соледара, призвал задуматься о том, что такое солидарность, и высказал мнение, что у России не два союзника (армия и флот), а три — еще и трудовой народ. «Именно объединение этих сил позволит победить любого врага», — отметил он. Закрепили озвученные нарративы популярной песней «Матушка».