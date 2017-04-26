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14:16  26 апреля 2017 0

Новые подробности кровавой расправы в югорской тайге, где погибли охотники. ФОТО

Ружье. Челябинск., ружье
Охотники перестреляли друг друга из ружей (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорские следователи прокомментировали произошедшую в тайге историю, в результате которой двое охотников были убиты, а еще два человека оказались госпитализированными с ножевыми ранениями. Как сообщили «URA.RU» в среду, 26 апреля, в пресс-службе управления СКР по ХМАО-Югре, возбуждено уголовное дело в рамках ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По версии следствия, 24 апреля на заимку, охраняемую сторожем, прибыл ее владелец с двумя знакомыми. Вечером мужчины сели распивать алкогольные напитки, между хозяином и сторожем произошла ссора. Владелец заимки и его гости легли спать в доме, сторож отправился в сторожку.

«Около 3 часов сторож вернулся в дом, взяв с собой ружье и нож, и произвел выстрелы в сторону мужчин. В тот момент, когда мужчины пытались выхватить ружье, сторож нанес им ножевые ранения. Вместе с тем, по предварительным данным, один из раненых заполучил ружье и выстрелил в сторожа. Позже по спутниковой связи выжившими была вызвана помощь», — комментируют в СКР.

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Охотничья заимка, расположенная в 70 км от поселка Таёжный Советского района Фото: Пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Тела двух убитых охотников были обнаружены в тайге в Советском районе ХМАО-Югры. Еще два человека с ножевыми ранениями вертолетом доставлены в больницу. Трагедия произошла вблизи одного из родовых угодий, в районе реки Тапсуй, в 70 км от поселка Таежный. Личности всех четырех охотников установлены. Это жители Советского района, мужчины 1961, 1967, 1965 годов рождения.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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