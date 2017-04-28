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28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:05  28 апреля 2017 0

СКР начал проверку массовой гибели рыбы на Среднем Урале. ФОТО

Среди погибших рыб встречаются очень крупные экземплярыФото: Инцидент Екатеринбург

Свердловские следователи организовали проверку из-за массовой гибели рыбы в Верхнесысертском пруду.

«В рамках проверочных мероприятий будет дана правовая оценка факту массовой гибели рыбы на предмет наличия статьи „загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных“», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Ранее свою проверку начала прокуратура. Работники надзорного ведомства уже взяли несколько экземпляров погибшей рыбы на анализ.

Сегодня аналогичное ЧП расследуется и в Челябинской области. В озере Кунашак одноименного района Челябинской области массово гибнет рыба.

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Фото: Инцидент Екатеринбург

Александр Лукманов
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