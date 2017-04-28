На челябинских озерах массово гибнет рыба. ФОТО, ВИДЕО

11:11 28 апреля 2017 4

Прокуратура проверит массовый мор рыбы в Кунашаке Фотои видео: экологическая организация «Маяк-57 Наследие»

В озере Кунашак одноименного района Челябинской области массово гибнет рыба. Прокуратура начала проверку, которая коснется и других водоемов муниципалитета, сообщил «URA.RU» глава местного надзорного ведомства Павел Киртянов.

Руководитель экологической организации «Маяк-57 Наследие» Рустам Хасанов напомнил, что аукцион на пользование озером Кунашак выиграла фирма бизнесмена Рафката Нигматьянова. «Как мы думаем, был искусственный замор на водоеме ядохимикатами, в обычной практике делается это для дальнейшего зарыбления озера личинками пеляди или другими ценными видами рыб. Подозреваем, этот замор произвел арендатор, чтоб очистить озеро от аборигенной рыбы и потом дальше зарыбить озеро пелядью, которая в разы дороже. Нанесен значительный ущерб водоему в катастрофических масштабах», — говорит эколог. По его словам, образцы погибшей рыбы будут направлены на экспертизу в независимую лабораторию в Челябинске и переданы в правоохранительные органы.

Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов заявил, что только в пятницу утром получил информацию о заморе рыбы. «Рыбнадзор приезжает сегодня. Будет выяснять причины. Прокуратура тоже в курсе. По результатам проверки они озвучат причину», — сказал чиновник.

По словам прокурора Кунашакского района Павла Киртянова, ущерб от происшествия определяется. Эксперты также должны дать заключение по ликвидации экологического вреда. Силовики побывают на других озерах Кунашакского района, чтобы проверить ситуацию на них.