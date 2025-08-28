В Свердловской области изменятся расписание и маршруты пригородных поездов

В Свердловской области с 1 по 23 сентября изменится расписание пригородных поездов. Это связано с ремонтом на железной дороге, рассказали в пресс-службе Свердловской пригородной компании.
Согласно новому расписанию, первая часть поездов будет курсировать иначе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 сентября. Изменения коснутся следующих маршрутов:
- №6775 Егоршино – Екатеринбург-Пассажирский. Поезд будет ходить с отменой остановок на Синих Камнях, станции Шарташ, Первомайской. Отправление в 12:58, прибытие в 15:59;
- №7034 Екатеринбург-Пассажирский – Туринск-Уральский (отправление в 15:46). Поезд поедет с отменой остановок на Первомайской, станции Шарташ и Синих Камнях;
- № 6306 Шаля – Екатеринбург-Пассажирский – Керамик (отправление в 11:53). На участке Екатеринбург-Пассажирский – Керамик поезда не будет;
- № 6325 Керамик – Екатеринбург-Пассажирский – Кузино. На участке Керамик – Екатеринбург-Пассажирский курсировать поезд не будет. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский в 16:21;
- №7234 Шаля – Екатеринбург-Пассажирский – Шарташ (отправление в 07:08). На участке Екатеринбург-Пассажирский – Шарташ состава не будет;
- №6714 Екатеринбург-Пассажирский – Богданович. Поезд начнет отправляться в 14:08 (раньше на 29 минут), прибывать в 16:10 (раньше на 29 минуты);
- №6605 Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский. Поезд будет отправляться в 13:44 (позже на один час и пять минут), прибывать в 16:21 (позже на один час и 24 минуты).
Последние два дня — 21 и 23 сентября — иначе будет ходить рейс №6782/6781 Алапаевск — Екатеринбург-Пассажирский. Поезд будет курсировать с отменой остановок на Синих Камнях, станции Шарташ, Первомайской. Отправление в 05:19, прибытие в 10:08.
