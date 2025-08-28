Свердловчан предупредили о громких взрывах

В Нижнем Тагиле в карьере «Гальянский» проведут взрывные работы
Жителей призвали сохранять спокойствие во время работ
Жителей призвали сохранять спокойствие во время работ Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 28 августа прогремит серия взрывов. Все из-за того, что в карьере «Гальянский» проведут плановые взрывные работы, рассказали в городской МКУ «ЕДДС».

«28 августа в 16:00 в карьере „Гальянский“ ОАО „ВГОК“ будет произведен технологический массовый взрыв по отбойке горной массы», — пояснили там. Жителей призвали не пугаться и сохранять спокойствие.

В свердловских городах регулярно устраивают взрывные работы в карьерах. Так, в феврале в Краснотурьинске они проводились аж несколько дней.

