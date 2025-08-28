Пожар охватил стройку ЖК в Екатеринбурге. Видео

На месте ЧП работают спасатели (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Патриса Лумумбы (Вторчермет) днем 28 августа случился пожар на стройке жилого комплекса «Интро». Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Сперва почувствовали ужасный запах гари и газа. Смотрим в окно, а там пожар на территории ЖК», — сказал собеседник. На место происшествия прибыли спасатели.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы регионального ГУ МЧС и застройщика объекта «Характер Девелопмент». Ответ будет опубликован, как только поступит.

