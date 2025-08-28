Группировка «Центр» получила новую партию мотоциклов, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства УрФО. Технику военным передал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и врио командующего войсками ЦВО Дмитрий Овчаров, который впервые официально появился на публике в новом статусе.
«Вручение техники состоялось на полигоне „Свердловский“ в Екатеринбурге. Мотоциклы класса „эндуро“ были приобретены фондом „Ветераны СВО и КТО“ по просьбе бойцов», — объяснили в полпредстве.
Новые мотоциклы отличаются легкостью, скоростью, они очень маневренны. В условиях фронта, где часто приходится передвигаться по пересеченной местности, это незаменимые машины.
О том, что временно исполнять обязанности командующего Центральным военным округом будет генерал-десантник Овчаров, агентство сообщало в августе. Он родом из семьи военных, прошел Чечню и СВО. Его предшественник, Дмитрий Глушенков, отправился на спецоперацию. Там же находится и сам командующий войсками ЦВО — Валерий Солодчук.
