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Главные новости Тюменской области
13:22  28 апреля 2017 1

«Весна же — начал линять». В центре Тюмени имиджево пострадал многоэтажный дом. ФОТО

У дома на Мельникайте обвалилась часть стеныФОТО: соцсети

В Тюмени, с дома по улице Мельникайте, 85 обвалилась часть кирпичной облицовочной кладки. Теперь для восстановления презентабельного вида здания «оголят» всю поврежденную стену.

Часть кирпичной кладки отвалилась накануне поздно вечером, и никто из жильцов не пострадал. Основной причиной обвала инженер УК «Жилищный стандарт» назвал некачественную работу строителей: «Они не соблюдали нормы при строительстве дома». Он также пояснил, что в компании было оперативное совещание, на котором решали судьбу дома. Для ремонта уже ищут подрядчиков. Какую ответственность понесут предыдущие работники, пока не сообщается.

Жители дома с юмором отнеслись к обвалу стены. «Это дом линяет. Весна же…» — написал в соцсетях один из тюменцев.

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ФОТО: соцсети

Владимир Балтунов
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