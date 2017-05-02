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02 мая 2017
01 мая 2017
02:31  02 мая 2017 0

Умер классик советской детской литературы Анатолий Алексин

На склоне лет популярный детский писатель переехал в ЛюксемюургФото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Автор книг для детей Анатолий Алексин скончался в Люксембурге на 93-м году жизни. Об этом на странице в Facebook рассказал писатель и журналист Дмитрий Лиханов.

«Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шел 93 год», — цитирует Лиханова «Федеральное агентство новостей».

Анатолий Гоберман, известный под псевдонимом Алексин, долгое время работал в журнале «Юность» и входил в редакционную коллегию издания. В 1982 году его избрали членом-корреспондентом Академии педагогических наук.

Первый сборник повестей Алексина «Тридцать один день» вышел в 1950 году. Из-под его пера вышли такие произведения, как «В стране вечных каникул», «Мой брат играет на кларнете», «Звоните и приезжайте». За повести «Действующие лица и исполнители», «Третий в пятом ряду», «Позавчера и послезавтра», «Безумная Евдокия» писатель в 1978 году получил Государственную премию СССР. Почти 25 лет назад Алексин эмигрировал в Израиль, а шесть лет назад решил переехать в Люксембург.

Анатолий Алексин — автор сценариев к фильмам «Поздний ребенок», «Расписание на завтра», «Ура! У нас каникулы!», «Фотографии на стене», «Очень страшная история».

Наталья Володина
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