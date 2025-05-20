Лебедев предположил, что ЧВК «Моцарт» вернулась на Украину для торговли органами

Лебедев: наемники ЧВК «Моцарт» могли заниматься торговлей органами
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Бойцы из ЧВК «Моцарт» из США попали в плен ВС РФ, заявил Лебедев
Бойцы из ЧВК «Моцарт» из США попали в плен ВС РФ, заявил Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американская частная военная компания (ЧВК) «Моцарт» могла вернуться на Украину для участия в незаконных схемах торговли органами. Об этом сообщил координатор николаевского подполья и автор telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев. По его словам, среди задержанных российскими военными семи наемников ЧВК есть основания полагать, что они связаны с черными трансплантологами.

«Есть слухи, что работают с черными трансплантологами, охраняют при доставке органов за рубеж», — рассказал Лебедев. Его слова передает aif.ru.

Помимо этого, военный историк и писатель Михаил Поликарпов отметил, что центры черной трансплантологии на линии боестолкновений в зоне СВО контролируются украинскими спецслужбами — ГУР и СБУ. По его словам, спрос на человеческие органы в Европе и США остается очень высоким: «Не хочу сказать, что этим занимаются во всех госпиталях, но такой рынок вполне может существовать, и он большой. Ведь много украинских военных погибло, огромное количество числится пропавшими без вести», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что после начала конфликта с Россией на Украине увеличились случаи, связанные с торговлей людьми. По словам Лебедева, ВС РФ недавно ликвидировали роту наемников из ЧВК «Моцарт» в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области. Потери противника составили 23 убитых и 7 пленных — среди последних граждане Великобритании и Канады.

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Американская частная военная компания (ЧВК) «Моцарт» могла вернуться на Украину для участия в незаконных схемах торговли органами. Об этом сообщил координатор николаевского подполья и автор telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев. По его словам, среди задержанных российскими военными семи наемников ЧВК есть основания полагать, что они связаны с черными трансплантологами. «Есть слухи, что работают с черными трансплантологами, охраняют при доставке органов за рубеж», — рассказал Лебедев. Его слова передает aif.ru. Помимо этого, военный историк и писатель Михаил Поликарпов отметил, что центры черной трансплантологии на линии боестолкновений в зоне СВО контролируются украинскими спецслужбами — ГУР и СБУ. По его словам, спрос на человеческие органы в Европе и США остается очень высоким: «Не хочу сказать, что этим занимаются во всех госпиталях, но такой рынок вполне может существовать, и он большой. Ведь много украинских военных погибло, огромное количество числится пропавшими без вести», — пояснил эксперт. Ранее стало известно, что после начала конфликта с Россией на Украине увеличились случаи, связанные с торговлей людьми. По словам Лебедева, ВС РФ недавно ликвидировали роту наемников из ЧВК «Моцарт» в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области. Потери противника составили 23 убитых и 7 пленных — среди последних граждане Великобритании и Канады.
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© Служба новостей «URA.RU»
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