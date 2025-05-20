Россия резко увеличила экспорт огурцов в Польшу впервые за четыре года

Россия в марте 2025 года увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимального за последние четыре года уровня — 2,7 миллиона евро. Об этом свидетельствуют расчеты журналистов, основанные на официальных данных Евростата.
«Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года 2,7 миллиона евро», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Объем поставок российских огурцов в Польшу в начале весны составил 2,1 тысячи тонн, что более чем вдвое превышает показатели предыдущего месяца и на четверть больше, чем в марте 2024 года. Тогда стоимость продаж составила 3,1 миллиона евро.
Россия заняла лидирующую позицию на польском рынке, обеспечив 83% импортных потребностей страны по огурцам. Но помимо России, Польша также закупала огурцы у Турции (на сумму 241 тысяча евро), Белоруссии (194 тысячи евро) и Украины (79 тысяч евро).
В целом за март Польша импортировала огурцов на сумму 3,25 миллиона евро — это в 1,6 раза больше объема ввоза за февраль. Польша остается крупнейшим импортером огурцов среди стран Евросоюза. Существенный рост импорта отмечался также у Испании (2,8 миллиона евро) и Румынии (1,5 миллиона евро). Всего же страны ЕС приобрели этой продукции на 9,1 миллиона евро, что на 7,5% меньше февральских показателей.
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