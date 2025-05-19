19 мая 2025

Трамп заявил, что не ужесточает санкции против РФ из-за шанса для мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп не готов вводить санкции
Трамп не готов вводить санкции Фото:

Существует шанс урегулировать ситуацию на Украине, поэтому введение новых ограничительных мер против России пока не рассматривается. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп 19 мая.

«Я думаю, что есть шанс чего-то добиться», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос о причинах, по которым США до сих пор не усилили санкционное давление на Россию. Американский лидер подчеркнул, что введение дополнительных санкций может только усугубить ситуацию.

19 мая состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам российского лидера, беседа длилась более двух часов и проходила в откровенной и конструктивной атмосфере. В ходе обсуждения затрагивались ключевые вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине. Оценки переговоров и их последствия внимательно отслеживаются мировым сообществом.

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Существует шанс урегулировать ситуацию на Украине, поэтому введение новых ограничительных мер против России пока не рассматривается. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп 19 мая. «Я думаю, что есть шанс чего-то добиться», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос о причинах, по которым США до сих пор не усилили санкционное давление на Россию. Американский лидер подчеркнул, что введение дополнительных санкций может только усугубить ситуацию. 19 мая состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам российского лидера, беседа длилась более двух часов и проходила в откровенной и конструктивной атмосфере. В ходе обсуждения затрагивались ключевые вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине. Оценки переговоров и их последствия внимательно отслеживаются мировым сообществом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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