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00:38
Ранний ледоход на Оби позволит избежать форс-мажора при Северном завозе в ЯНАО
00:31
Экс-главе Роскосмоса Борисову прочат пост сенатора
00:25
Путин восхитился работой Григоровича и направил соболезнования в Большой театр
«Осторожный оптимизм»: политолог оценил переговоры Путина и Трампа
00:20
На СВО погиб боец из Пермского края Максим Макаров
00:14
Зеленский: Киев планирует новые переговоры с участием команд России, США и ЕС
00:07
Страны ЕС договорились усилить санкции против России после звонка Трампа
Путин обошел Зеленского и Европу в тонкой дипломатической игре
00:03
«У нас или пас, или бросок не получается»: тренер челябинского «Трактора» назвал главные причины поражения
19 мая 2025
23:59
Кабмин ФРГ: ЕС и Трамп договорились поддерживать Украину в переговорах
23:58
Школьники ХМАО сбегают из дома из-за страха перед экзаменами
Путин после разговора с Трампом сделал срочные заявления: главное по остановке боевых действий на Украине
23:57
Бегун Заборский: организаторы хотели ратифицировать рекорд на ультрамарафоне
23:48
Режиссер «Бандитского Петербурга» резко отреагировал на возможный ремейк сериала
23:45
Байкеры съехались в Нижний Тагил: что они там делают
Хинштейн отомстил популистам, мешавшим ему во время оккупации
23:43
Экономист Зубец: устойчивый курс рубля обеспечивают долларовые заначки россиян
23:42
Путин: Трамп обозначил свою позицию во время звонка 19 мая
23:38
МЭР: Россия обжалует в ВТО пограничный углеродный механизм ЕС
Путин и Трамп проводят переговоры: главное об СВО на Украине 19 мая
23:35
Средняя зарплата в Кургане в 2025 году превысила 85 тысяч рублей. Скрин
23:32
161.RU: с полигона под Ростовом сбежали 10 зеков-контрактников, шестерых задержали
23:32
Автоюрист рассказал, как россияне могут пожаловаться на перекрывший дорогу грузовик
В ЕС подавили «пророссийский» протест у границ с Украиной
23:20
В Белгородской области нашли нарушения на 109 млн при строительстве обороны
1
23:19
Стали известны подробности о школе «Сириус», в которой Путин созванивался с Трампом
23:13
Путин и Трамп не договорились о сроках прекращения огня
1
Две недели на выезд из России или просто штраф: что известно о задержании Нурлана Сабурова
23:10
Ушаков: Путин и Трамп планируют обмен заключенными «9 на 9»
23:09
Ушаков: Путин и Трамп обсудили личную встречу
23:08
В спа-салоне Магнитогорска найден труп массажистки
Правительство ужесточает выдачу льготных кредитов бизнесу
23:07
Трамп заявил, что не является сторонником антироссийских санкций
23:04
Песков: изменение Конституции России на данный момент не рассматривается
23:01
«Владимир, я тебе с удовольствием отвечу»: Трамп заявил, что всегда готов переговорить с Путиным
В Сумской области прошла масштабная эвакуация: что известно к этому часу
23:00
Ушаков рассказал, с чего Путин начал разговор с Трампом
23:00
Ушаков раскрыл, как друг к другу обращаются Путин и Трамп
23:00
Трамп видит Россию как важного экономического партнера
Что за конкурс «Интервидение», на котором Россию представит Shaman: где и когда пройдет аналог «Евровидения»
23:00
Ушаков: Путин и Трамп пробно обсудили украинский вопрос
22:52
Режиссер Фадеев: текущая ситуация для России тяжелее 1941 года
1
22:52
Дикарь избил екатеринбурженку в супермаркете. Видео
3
«Запрос общества»: Толстой — URA.RU про возможные поправки в Конституцию
22:50
Путин рассказал школьникам, что бы сделал с золотой рыбкой
22:47
Российские морпехи уничтожили группу ВСУ при попытке вторгнуться в страну
22:46
Трамп: после завершения конфликта на Украине РФ начнет крупную торговлю с США
Солдаты РФ освободили Марьино на границе с Курской областью: карта СВО на 19 мая
22:43
WSJ: Зеленский попросил Трампа уговорить Путина на три условия по переговорам
1
22:40
Трамп: Россия и Украина немедленно начнут переговоры
22:34
Бежавший рядом с машиной Адама Кадырова экс-депутат объяснил свои действия
Толпы митингующих и флаги ЕС: на выборах в Румынии победил прозападный кандидат. Фоторепортаж
22:33
На Пермский край обрушатся сильные дожди и грозы
22:32
Стали известны детали переговоров Трампа и Зеленского
22:31
Мэр приехал в самую старую школу Екатеринбурга и удивился. Фото
Россиянам пообещали увеличить пенсию уже этим летом: кого затронет новая индексация
22:30
Сыграла великую Орлову, влюбилась в таксиста и вышла замуж за миллионера: Олесе Судзиловской — 51
22:23
Песков рассказал, как Путин может связаться с Трампом где бы он ни находился
22:18
Когда сажать редис по лунному календарю в мае 2025 года
Путин и Трамп созвонятся 19 мая: сколько раз и о чем они общались ранее
22:14
Курган богат талантами: самбисты завоевали золото на всероссийских соревнованиях в Уфе
22:12
Дезертир ВСУ бежал голышом с украинских позиций
1
22:06
Bild: Россия выдвинула два условия для прекращения огня с Украиной
2
В Белгородской области ВСУ атаковали автобус и авто, есть погибшие: карта ударов БПЛА 19 мая
22:02
Путин назвал условие, при котором возможно прекращение огня между Россией и Украиной
2
22:00
«Не мог не выпить за Бровкина»: как сложилась судьба актера Леонида Харитонова
1
22:00
«Блат» на «Фабрике», роман с продюсером и расставание с Пресняковым: Наталье Подольской — 43
Байдену дают максимум два месяца: как в мире отреагировали на рак экс-президента США
21:51
Умеров: Украина согласовала пошаговый план обмена пленными «1000 на 1000»
21:51
Путин охарактеризовал переговоры с Украиной
1
21:50
Путин: Россия выступает за остановку боевых действий
2
У Байдена обнаружили рак: чем запомнился экс-президент США — скандалы, русофобия и старческие курьезы
21:50
Путин: РФ готова работать над меморандумом с Украиной
21:47
В Когалыме к открытию готовится аквапарк
21:45
Путин вышел к журналистам после разговора с Трампом
21:37
Путин подписал указ об отслеживании иностранного вреда России
1
21:27
Финские таможенники хотят открыть границу с Россией
7
21:27
«Трактор» проиграл «Локомотиву» четвертый матч финала Кубка Гагарина
5
21:20
Пицца для выпускников и планы по ремонту дорог: главное в Кургане за 19 мая
21:20
Налоговая арестовала счета ключевой компании тюменского олигарха
21:19
Возвращение России в мировой футбол сорвалось из-за Зеленского
21:12
В Тюменской области произошли кадровые перестановки в судах
21:09
«Его угробили»: Волочкова эмоционально отреагировала на смерть Григоровича
1
21:09
В Ростовской области введен режим ЧС из-за весенних заморозков
21:07
Reuters: ЕС хочет снизить ценовой потолок для российской нефти
21:00
Артюхов в составе рабочей группы, ушедшие начальники полиции: главные события на Ямале за 19 мая
20:58
Центробанк понизил официальный курс доллара на 20 мая
20:57
Хинштейн предложил подрядчику школы продать почку для восстановления здания
20:56
Воздушные подушки на главной переправе ЯНАО возобновили работу
20:56
Свердловский губернатор едет спасать родной город от коммунального коллапса, переночует у мамы
20:55
Подход энергетиков Ямала к модернизации коммунальной сферы признан лучшим в РФ
20:50
В Тюменской области простятся с военным, погибшим на СВО
20:49
Узников самой страшной колонии в Пермском крае осмотрят врачи частной медклиники
20:46
«Дочка» «Газпрома» в ХМАО продает вахтовое общежитие по цене однокомнатной квартиры. Фото
20:45
Челябинский банк банкротит экс-депутата
20:43
В пермской глубинке власти утаили от минЖКХ информацию об аварийном жилом доме
20:35
Главный танковый завод России создал логотип для продажи пива. Фото
20:34
Появились первые кадры с Сабуровым после задержания
20:33
Генерал Росгвардии выехал в Екатеринбург, ожидается отставка
20:31
В Тюменской области имя Дима вошло в топ редких имен для детей. Скрин
20:29
Когда в Сургуте отключат отопление
20:20
В центре Тюмени из-за реконструкции дороги изымают земли
20:20
Экс-губернатору ХМАО выплатили «золотой парашют» после отставки. Инсайд
1
20:17
Украина, Англия и еще 6 стран не хотят видеть Россию в турнирах ФИФА и УЕФА
3
20:17
В Кургане на месте супермаркета «Метрополис» откроет магазин крупная сеть из Екатеринбурга
2
20:16
Власти Перми повысили стоимость похорон
20:14
Вэнс рассказал, что Трамп предложит Путину
3
20:08
Уволенный командир ВСУ рассказал, что не понравилось Зеленскому
20:03
MWM: модернизация истребителя Су-57 значительно повысила его боевой потенциал
20:02
Мэрия из ХМАО взялась за ликвидацию кроличьей фермы в расселенном доме
20:01
Источник раскрыл имена фаворитов на праймериз ЕР в ЯНАО: список
20:00
Возле первой в России гидроэлектростанции под Саткой появится глэмпинг. Фото
19:58
В Ноябрьск вновь приедет уникальный эшелон Победы
19:56
Клишас поспорил с Толстым по поводу изменений в Конституции
1
19:50
«Убежит прямо к соседям»: что делать, если подарили змею — инструкция
19:47
Польша конфисковала отправленные в Россию тонны шин для самолетов Boeing
19:47
Путин ведет переговоры с Трампом из неожиданного места
19:45
Руководство «дочки» ННК в ХМАО рекомендовало не платить дивиденды за 2024 год
19:44
Силовики раскрыли, как был задержан школьник, который поджег автомобили в ХМАО
1
19:43
Откат в 90-е: чем опасны нелегальные поездки на такси в Кургане
1
19:41
Россельхознадзор обнаружил в аэропорту Сургута опасную фасоль из Таджикистана
1
19:40
Reuters: разговор Трампа и Путина начался
19:37
Архитектор Селивохин предложил оставить Текутьевское кладбище в центре Тюмени
19:34
В Кремле ответили на упреки Трампа по Украине
19:32
«Тупая политика!», — комментатор Богословская раскритиковала решение IAU об отмене рекорда атлета из России
19:24
Комику Сабурову дали две недели на то, чтобы уехать из России
4
19:21
Зеленский назвал главный итог переговоров с Россией
1
19:20
Врач оценил шансы Байдена справиться с онкологией
19:16
Трамп созвонился с Зеленским перед разговором с Путиным
19:08
Российский суд оштрафовал Apple на миллионы рублей за ЛГБТ-пропаганду*
2
19:05
Больше 70 членов курганских родкомитетов впервые будут следить за ЕГЭ
19:02
Комика Нурлана Сабурова задержали в России
2
19:02
Нурлан Сабуров: история самого известного и богатого комика без высшего образования
19
19:00
Спорт будущего, печать солнцем, граффити: какие фестивали ждут челябинцев в мае. Афиша
18:59
В Екатеринбурге будут судить виновницу массового отравления в СУНЦ УрФУ
1
18:55
Минкультуры: у ряда фильмов и без запретов нет прокатного удостоверения
18:54
Жители ХМАО умудряются делать бизнес на знании мест для хорошей рыбалки. Фото
18:53
Семенович тайно прилетела в Екатеринбург на закрытую встречу: какими секретами она делилась. Фото
18:50
РЕН ТВ: Комик Сабуров задержан за нарушение миграционного учета
18:46
Арестован куратор крупнейшего хлебного актива свердловских властей
18:45
Чем известен новый руководитель управкомпании «Прометей» мэрии Кургана Цурбанов. Фото
18:44
Трамп готов к личной встрече с Путиным
18:44
«Пустят ли меня»: Волочкова — о прощании с Григоровичем в Большом театре
1
18:40
Кремль: необходимо много работы для решения конфликта между РФ и Украиной
18:39
Житель ХМАО в противогазе украл в аптеке презервативы. Видео
18:39
Депутат думы ХМАО от КПРФ продвигает единоросса на выборах в гордуму
18:38
Вэнс раскрыл, зачем Трампу понадобился разговор с Путиным
3
18:38
В Пермском крае алиментщик прятался от приставов под столом
18:30
Какие задачи поставлены перед новым руководителем «Прометея» мэрии Кургана
18:30
В Кургане адвокату Толстиковой озвучили приговор за помехи следователям
1
18:28
В Тюмень привезут ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы
18:21
Роскомнадзор объяснил, какие фильмы не попадут под запрет о пропаганде чайлдфри
18:18
Обладатели «Золотой маски» ставят в Пермском театре кукол «Маленькие трагедии»
18:18
Тракторы и пылесосы отечественного производства закупили для Челябинской области. Фото
18:17
Курганские бойцы победили на турнире ММА на Кубок губернатора. Фото
18:17
Из Тюмени отправили 30 автомобилей в зону СВО. Фото
18:15
В Пермском крае произошла смертельная авария с квадроциклом. Видео
18:15
Тюменка не прочитала договор и взяла кредит под огромные проценты
1
18:12
Стала известна причина смерти Григоровича
18:11
Депобразования Салехарда посоветовал школам усилить контроль за дистантом
18:11
Пилот «Уральских авиалиний», сбивший самолетом техника, избежал тюремного срока. Фото
18:10
Губернатор Курганской области Шумков пообещал отремонтировать дороги и мосты
10
18:09
Власти Ямала срочно внесли изменения в планы по строительству СШХ после распоряжения Путина
18:07
Суд отправил на условный срок бывшего замглавы челябинской Рублевки
3
18:06
Минюст РФ предложил ввести уголовное наказание за нарушения закона об иноагентах
18:02
Байден впервые прокомментировал новости о своем смертельном заболевании
18:00
Челябинский завод отремонтировал для ОПК редкий кран производства ГДР. Фото
17:57
Зеленский поговорил с новоизбранным президентом Румынии
17:57
Участник кровавой резни в Екатеринбурге попросился на свободу
17:55
Курганский хлебопроизводитель Саргисян получил новый срок пребывания в СИЗО
17:54
Директору музея PERMM сменили причину увольнения на «в связи с утратой доверия»
17:51
«Сургутнефтегаз» взыскал с работника 160 тысяч за поддельные справки об отпуске
17:49
Чем известен депутат думы ХМАО Елишев, избранный мэром самого скандального города в регионе
17:47
В Тюменской области резко снизилась заболеваемость ОРВИ
17:47
Школьник из ХМАО поджег машины с наклейками-символами Дня Победы
17:47
Зеленский поручил создать постоянную группу для переговоров с Россией
5
17:46
Губернатор ЯНАО Артюхов вошел в состав рабочей группы по вопросам молодежи
1
17:46
Курганское УФАС возбудило дело против Шадринского водоканала за двойное взимание платы
17:45
Российский штурмовик месяц прятался от французских наемников. Видео
17:42
«Считался пропавшим без вести»: в Озерске раскрыто убийство местного жителя
17:41
В Миассе пациента с переломом ноги довели до нагноения
17:38
«Был не за тиранию, а за деспотию»: жизнь и судьба Юрия Григоровича
1
17:35
Курганских школьников накормят перед ОГЭ и ЕГЭ: меню
1
17:35
На месторождении «Харампурнефтегаз» в ЯНАО продолжает полыхать скважина, несмотря на усилия пожарных
17:32
Тонны зараженных помидоров обнаружили в Екатеринбурге
1
17:29
В Перми из-за последних звонков не будут продавать алкоголь 24 мая
17:26
Расписание электричек изменится в Челябинской области в мае
17:26
В Сумской области Украины прошла масштабная эвакуация
2
17:26
Решено, каким будет памятник Борису Рыжему в Екатеринбурге. Фото
17:25
Жители Тюменской области останутся без бесплатного ТВ
17:24
В ХМАО ушли под воду более 80 дачных участков
17:19
«Это мог быть провал»: критик оценил победителей «Евровидения 2025»
17:18
У командиров ВСУ под Сумами растет деморализация
17:18
ВСУ пытались атаковать Курскую область на танках Bredley. Видео
2
17:17
Россыпь крутых ребят: VK Fest собирает звезд в Челябинске
17:17
Курганский хор Центра Илизарова победил в музыкальном конкурсе в Екатеринбурге. Видео
17:14
На Уктусе в Екатеринбурге запретят парковку. Карта
17:12
Детский фестиваль мороженого «Единорожок» пройдет в двух челябинских городах
17:09
Власти Нижневартовска заплатят 12,5 миллионов рублей за фотосъемку могил
17:06
Дополнительные вертолетные рейсы ввели по ЯНАО
1
17:06
Переходящий в Госдуму тюменский депутат попрощался с коллегами
17:04
В Пермском крае запустили интернет-портал проекта «Зеленое кольцо»
17:04
«Надо было начать работу еще вчера»: критик Бабичев озвучил главные вопросы к «Интервидению»
17:03
Тюменские актеры-бунтари обратились за помощью к Собчак, Водонаевой и Бастрыкину
2
16:57
«За одно можно быть спокойным»: критик оценил кандидатуру SHAMANа на «Интервидение»
16:54
Спрос на грузоперевозки между Челябинском и Китаем взлетел вдвое
16:54
В Тюмени пройдет музыкальный фестиваль, где выступят известные рэперы
16:53
В Кургане будет 23 градуса тепла
16:51
Правительство РФ поддержит выход российского бизнеса на зарубежные рынки
16:48
«Иначе распадемся на квазигосударства»: глава ФАДН озвучил основу крепости России
16:45
На Ямале построят полигон спецтехники за 380 млн рублей
16:45
В ЯНАО сельское застолье окончилось кровавой поножовщиной. Видео
16:44
Трупы птиц и фекалии в подвале: топ управляющих компаний Тюмени с самым низким рейтингом
1
16:41
Бастрыкин назвал количество погибших на территории России за время СВО
16:34
Путин создал группу по воспитанию молодежи
1
16:32
Политолог Марков: изменения в Конституцию могут внести после СВО
16:30
Пермяки помогают семейству уток добраться до набережной. Видео
16:28
Нарядные школьники заполонили центр Екатеринбурга. Фоторепортаж
1
16:26
Депутат думы ХМАО избран мэром Пыть-Яха
16:25
В Тюмени у подростка загорелись штаны, когда он разжигал мангал на пикнике
16:24
Суд ХМАО вынес новый приговор экс-замглавврача, которого обвиняли в махинациях
16:23
Соседов высказался о SHAMAN, собравшемся на «Интервидение»
43
16:21
Суд в Перми определился с судьбой бара, на заборе которого погибла девушка
16:20
Вован и Лексус договорились с Бастрыкиным бороться с украинскими мошенниками
16:14
Жительница ХМАО выращивала коноплю в системном блоке компьютера
1
16:11
Главком ВСУ сменил командира бригады, которая несла большие потери под Красноармейском
16:10
Администрация призовет тюменских застройщиков мыть шины своих грузовиков
16:10
Челябинский шоумен Карапетян снялся в новом сезоне ситкома «СашаТаня» на ТНТ. Фото
16:08
Курганский фермер пытался продать пшеницу без проверки на радиацию и пестициды
16:06
Из ямальской полиции ушли начальники райотделов
16:06
Внук Церетели официально занял пост легендарного деда
16:00
Пермский край вошел десятку регионов по наибольшей посещаемости туристами санаториев
15:58
В Челябинской области расширили список получателей выплат семьям участников СВО
15:56
Мирошник: Россия и Украина обсудят условия прекращения огня в закрытом режиме
15:54
В США рассказали, что Украину беспокоят российские «Бандероли»
1
15:51
Глава ФАДН Баринов призвал помнить подвиги предков и укреплять взаимовыручку
15:46
Челябинцы теряют интерес к летнему отдыху
15:45
В Кургане новый замгубернатора Воробьев нашел недоделки на десятки миллионов. Инсайд
4
15:44
Участник СВО Рожков провел уроки мужества для челябинских школьников
15:43
Мэрия Екатеринбурга отказала полиции в новых запретах для самокатчиков
15:42
Бьюти-блогера с двухмиллионной аудиторией арестовали в Москве за порнографию
15:40
В Тюменской области больница заплатит ребенку полмиллиона за врачебную ошибку
15:40
Эксперт объяснил, какой должна быть «санитарная зона» в Сумской области
15:40
В Шадринск придет жара с сильным ветром
15:39
Аналитики назвали самые дешевые направления летнего отпуска для жителей ХМАО
15:38
Скончался выдающийся российский хореограф и народный артист СССР Григорович
3
15:37
Челябинский ветеран СВО получил машину с ручным управлением. Фото
15:35
На стройке жилого комплекса в Перми нашли боевой снаряд
15:33
Повар из Германии получил российский паспорт после обращения к Путину
15:32
Калининградский завод поставляет продукцию для индустрии общепита по всей стране. Фото, видео
15:30
Массовая принудительная мобилизация в России оказалась фейком
15:27
Курганскому ветерану СВО Богданову установили систему «умный дом». Фото
15:27
Польша и НАТО проводят у границ России учения «Отважный кабан»
2
15:27
Тюменец поймал огромного толстолобика. Фото
15:24
Умер артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров
15:24
Украинские военные потеряли сотни бойцов в Сумской области
15:23
На Ямале введут запрет на продажу алкоголя в день последнего звонка
15:20
Украинская телеведущая назвала Путина президентом Украины. Видео
6
15:17
Генпрокуратура объявила Amnesty International нежелательной организацией
15:13
Вырвался из СИЗО бизнесмен, сдавший силовикам свердловских чиновников
15:12
Лавров посетит Армению 20-21 мая
15:09
Управкомпанию «Прометей» мэрии Кургана возглавил экс-чиновник
15:08
Телефонные переговоры Путина и Трампа завершились. Онлайн-трансляция
15:06
Задержали 14-летнюю девочку, которая призналась в убийстве нескольких человек
1
15:06
Алаудинов назвал цель СВО
1
15:05
Amnesty International признана нежелательной в РФ
15:04
В Перми больше недели идут поиски 13-летней девочки. Фото
15:04
Кунгурскую пещеру закрыли — куда теперь поехать в Пермском крае
15:03
От древности до современности: как создается 20-томная история России с участием ученого из Кургана
15:02
Депутат Барбашин поддержал юных гимнастов на открытии «Кубка Урала» в Челябинске. Фото
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Полиция задержала десятки подростков в Дагестане из-за массовой драки. Видео
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Пилотажная группа из ХМАО устроит уникальное авиашоу в Тобольске
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В селе Викулово уровень воды в реке Ишим достиг критической отметки