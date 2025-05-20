В Госдуме предложили дать беременным женщинам бесплатный проезд в такси

Идею о бесплатном такси для беременных предложила депутат Лантратова
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд на такси будет в интересах граждан, полагает депутат
Проезд на такси будет в интересах граждан, полагает депутат Фото:

Бесплатный проезд в такси хотят предоставить беременным россиянкам. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Актуальной мерой поддержки могло бы стать предоставление льготного или бесплатного проезда (тарифа) на такси для беременных женщин России», — говорится в обращении Лантратовой к премьер-министру страны, содержание приводит РИА Новости. Также в письме подчеркивается, что для безопасного протекания беременности и рождения ребенка женщинам необходимы регулярные медицинские осмотры, однако поликлиники зачастую находятся на значительном расстоянии от места их проживания.

В инициативе предлагается, чтобы формат льготных перевозок определялся субъектами РФ самостоятельно с учетом местных потребностей. В частности, речь может идти об установлении специальных тарифов в действующих сервисах такси, запуске социальных такси или денежной компенсации расходов на поездки. Для получения льготы женщина должна будет предоставить справку из медицинского учреждения о постановке на учет в ранние сроки беременности.

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Бесплатный проезд в такси хотят предоставить беременным россиянкам. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. «Актуальной мерой поддержки могло бы стать предоставление льготного или бесплатного проезда (тарифа) на такси для беременных женщин России», — говорится в обращении Лантратовой к премьер-министру страны, содержание приводит РИА Новости. Также в письме подчеркивается, что для безопасного протекания беременности и рождения ребенка женщинам необходимы регулярные медицинские осмотры, однако поликлиники зачастую находятся на значительном расстоянии от места их проживания. В инициативе предлагается, чтобы формат льготных перевозок определялся субъектами РФ самостоятельно с учетом местных потребностей. В частности, речь может идти об установлении специальных тарифов в действующих сервисах такси, запуске социальных такси или денежной компенсации расходов на поездки. Для получения льготы женщина должна будет предоставить справку из медицинского учреждения о постановке на учет в ранние сроки беременности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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