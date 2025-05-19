За неправильную мойку авто россиянам может грозить штраф до 400 тысяч рублей

За мойку автомобиля у водоемов и в лесополосе гражданам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 400 тысяч рублей. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он напомнил, что такие ограничения установлены Кодексом об административных правонарушениях, а также региональными законодательными актами.
«Кодекс об административных правонарушениях РФ ограничивает мойку автомобиля у водоемов и в лесополосе. За такое правонарушение грозит штраф от 300 рублей до 5 тысяч для физлиц, до 400 тысяч — для юрлиц, в зависимости от нарушения. Все остальные места, подпадающие под запрет, указываются в региональных законодательных актах, в региональных КоАП», — заявил Колунов в беседе с РИА Новости.
По словам парламентария, в Москве действует полный запрет на мойку автомобилей вне специально предназначенных для этого мест — на дворовых территориях, берегах рек и озер, а также в лесополосах. При этом допустимо лишь протереть стекла, фары и номерные знаки без риска получить штраф. Аналогичные правила действуют и в Московской области: за мойку машины во дворе многоквартирного дома или на улице физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, а юридические — на сумму до 200 тысяч рублей.
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