19 мая 2025

Зеленский: Киев планирует новые переговоры с участием команд России, США и ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский хочет провести переговоры со всеми сразу
Зеленский хочет провести переговоры со всеми сразу Фото:

Киев рассматривает возможность еще одной встречи всех участников переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство УНИАН.

«Мы рассматриваем возможность встречи еще раз всех команд — США, Украины, России и европейских стран. Такая встреча может пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии», — отметил Зеленский. По его словам, обсуждение формата и места проведения саммита продолжается.

19 мая состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По завершении беседы российский лидер выступил с комментариями для прессы. Диалог длился более двух часов и, по словам Путина, отличался высокой степенью откровенности, был насыщенным по содержанию и чрезвычайно конструктивным.

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Киев рассматривает возможность еще одной встречи всех участников переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство УНИАН. «Мы рассматриваем возможность встречи еще раз всех команд — США, Украины, России и европейских стран. Такая встреча может пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии», — отметил Зеленский. По его словам, обсуждение формата и места проведения саммита продолжается. 19 мая состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По завершении беседы российский лидер выступил с комментариями для прессы. Диалог длился более двух часов и, по словам Путина, отличался высокой степенью откровенности, был насыщенным по содержанию и чрезвычайно конструктивным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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