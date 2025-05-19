Зеленский: Киев планирует новые переговоры с участием команд России, США и ЕС

Киев рассматривает возможность еще одной встречи всех участников переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство УНИАН.
«Мы рассматриваем возможность встречи еще раз всех команд — США, Украины, России и европейских стран. Такая встреча может пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии», — отметил Зеленский. По его словам, обсуждение формата и места проведения саммита продолжается.
19 мая состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По завершении беседы российский лидер выступил с комментариями для прессы. Диалог длился более двух часов и, по словам Путина, отличался высокой степенью откровенности, был насыщенным по содержанию и чрезвычайно конструктивным.
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