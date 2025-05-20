Трамп заявил о красной линии касательно усилий США по миру на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил о существовании у него красной линии в вопросе участия Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта. Об этом 20 мая сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление главы Белого дома.
«У меня есть определенная [красная] линия, но я не хочу говорить об этом, так как считаю, что это еще больше усложнит переговоры», — отметил Трамп в ответ на вопрос журналистов, существуют ли для администрации США условия, после которых страна выйдет из процесса по мирному урегулированию на Украине. По словам американского лидера, детали этой «красной линии» он предпочитает не раскрывать. Трансляцию выступления вел Белый дом в YouTube.
Ранее Трамп четко обозначил приоритет Вашингтона — добиться как можно более быстрого завершения конфликта и установления мира. Он также уверен, что Россия хочет завершить конфликт на Украине.
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