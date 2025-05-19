Правительство ужесточает выдачу льготных кредитов бизнесу

Рассчитывать на господдержку в 2025-2030 годах смогут лишь самостоятельные высокотехнологичные компании, которые работают в реальном секторе экономики и деятельность которых важна для страны. «Дочкам» крупных холдингов рассчитывать на льготные кредиты не стоит, объяснили URA.RU эксперты итоги заседания правительственной комиссии по развитию МСП, которое премьер-министр Михаил Мишустин провел 19 мая. Дефицит бюджета вынуждает власти ужесточать условия финансирования малого и среднего бизнеса.
Для заседания правительственной комиссии, приуроченного к Дню предпринимателя (отмечается 26 мая), был выбран кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», открытый в 2023 году. Мишустин ознакомился с работой этого огромного комплекса площадью 65 тысяч кв. м., где располагаются офисы, лаборатории и технологический хаб для стартапов. Резиденты кластера на 10 лет освобождаются от большинства налогов, страховые взносы для них снижаются до 14%, кроме того, они могут привлекать иностранных работников без отдельного разрешения.
Малый и средний бизнес помогает экономике идти в ногу со временем, уверен Мишустин. «Сфера стала одним из главных драйверов развития, помогает формировать конкурентную среду, обеспечивает занятость, укрепляет регионы.
И, что не менее важно, именно в ней нередко рождаются дерзкие прорывные идеи, которые способствуют технологическому движению вперед, появлению новых отраслей», – сказал премьер.
В 2024 году завершилась реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Сформирована единая система поддержки бизнеса, но работа по укреплению этого сектора будет продолжена. Задача по увеличению численности занятых в МСП, которую ставил президент, перевыполнена: к концу прошлого года этот показатель составил 29,3 млн человек. Существенно выросло число работников в приоритетных отраслях, в том числе информационных технологиях и обрабатывающих производствах, добавил Мишустин.
Общий объем финансовой поддержки МСП в 2019-2024 годах составил почти 8,5 трлн рублей. Господдержку получили около 500 тысяч предпринимателей, сообщил премьер. Это льготное кредитование, зонтичное поручительство, позволяющие предпринимателям получать заемные деньги с преференциями от банков-партнеров, лизинг и государственные микрозаймы. «Активно помогаем формированию промышленных и технопарков, где основными резидентами является малый и средний бизнес. Профинансировали свыше 50 таких структур, которые приняли около 900 компаний, где работают почти 15 тысяч специалистов», — отметил председатель правительства.
Он добавил, что определены параметры программ развития научной инфраструктуры. Это даст возможность вовлечь организации, которые занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками и испытанием образцов. В следующие пять лет планируется построить еще 100 промпарков, заявил Мишустин. «Созданный фундамент позволяет рассматривать МСП как инструмент достижения сразу нескольких национальных целей развития.
Сектор может стать локомотивом роста экспорта несырьевых товаров, помочь обеспечить технологический суверенитет страны, увеличить долю туристической отрасли и способствовать развитию креативных индустрий», – подчеркнул премьер.
В течение следующих пяти лет будет реализовываться уже новый нацпроект — «Эффективная и конкурентная экономика». В частности, предусмотрена обновленная льготная программа инвестиционного кредитования малых и средних предприятий в приоритетных отраслях с ежегодным лимитом 100 млрд рублей.
Из-за экономической ситуации и дефицита бюджета объемы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в ближайшие годы могут сократиться, отмечает президент общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин. «До сих пор она была максимально широкой, но теперь нужны адресные меры. Поэтому необходимо определить приоритеты.
Учитывая обозначенные президентом национальные цели, в первую очередь поддержку получат малые технологичные компании, производственный сектор, инновационные предприятия АПК», — сказал эксперт.
Один из главных вызовов для малого и среднего бизнеса — дорогие кредиты, отметил собеседник URA.RU. Они создают чрезмерную нагрузку на бизнес и не прощают ошибок. «Если у предпринимателя что-то пойдет не так, ему будет сложно исправить ситуацию. Особенно учитывая, что многие потребители тоже не тратят деньги, а держат их на депозитах. В итоге и потенциальные новые предприниматели предпочитают не открывать бизнес, а держать деньги на тех же вкладах, получая гарантированные хорошие проценты», — отметил Калинин.
Местом заседания комиссии не случайно выбран кластер «Ломоносов» — правительство стремится поддержать малые инновационные производства, чтобы сделать экономику более гибкой, комментирует доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России пока заметно ниже, чем в западных странах. При этом наши компании создают много инноваций, однако большая их часть сосредоточена в крупном бизнесе — как государственном, так и частном. Когда центры роста находятся только в больших компаниях, это создает дисбаланс в экономике, подавляет инициативу предпринимателей по внедрению инноваций.
А ведь именно малые и средние компании способны быстро перестраиваться под новые экономические условия и обеспечивать экономике устойчивость», – сказал Чирков.
Государство совершенствует систему поддержки самостоятельных субъектов малого и среднего бизнеса, которые работают в реальном секторе экономики, а не «дочек» крупных компаний, говорит директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. «Доходы бюджета все больше формируются за счет прироста налоговых поступлений, в том числе от бизнеса. Между тем крупные компании нередко стремятся создать в своей структуре небольшие предприятия, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку. Поэтому в последнее время наблюдается ужесточение контроля тех режимов и преференций которые предназначены для малого бизнеса, чтобы поддержку получали те, для кого она и предполагалась», — говорит экономист.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.