«Коммерсант»: в правительстве поддержали идею о двойных фамилиях в браке

Правительство России выразило готовность поддержать законопроект, позволяющий одному из супругов брать двойную фамилию при вступлении в брак. Сейчас такая возможность есть только при условии, что оба супруга выбирают двойную фамилию. Об этом рассказала депутат Госдумы Ксения Горячева.
«Правительство поддерживает саму идею расширения вариантов выбора фамилии при заключении брака, поскольку это обеспечит большую гибкость и уважение к личному выбору граждан. Однако для реализации инициативы потребуется доработать проект с учетом норм федерального законодательства и разграничения полномочий между уровнями власти», — рассказала газете «Коммерсант» Горячева.
Издание отмечает, что правительство в целом поддерживает законопроект о двойных фамилиях, однако указывает на ряд недоработок. В частности, не учтено, что семейное законодательство находится в совместном ведении федерации и регионов. Кроме того, возможные разные фамилии у супругов потребуют изменений в законе об актах гражданского состояния.
Ранее правительство уже поддерживало инициативу об упрощении процедуры присвоения двойной фамилии при заключении брака, если такую фамилию хочет взять только один из супругов. Сейчас действующее законодательство допускает двойные фамилии только при согласии обоих супругов, а если решение принимает один, требуется отдельное обращение в ЗАГС. Депутаты предлагают устранить эти ограничения, чтобы предоставить больший выбор гражданам и снизить нагрузку на ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.