19 мая 2025

Песков: контакты России и Украины воссозданы, это важно для меморандума

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Москве и Киеву предстоит сложная работа по меморандуму, заявил Песков
Москве и Киеву предстоит сложная работа по меморандуму, заявил Песков Фото:

Контакты между Россией и Украиной были восстановлены, что крайне важно для работы над текстом меморандума между двумя странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что сроки подготовки меморандума сейчас не определяются и не могут быть определены. «В этом вопросе весь „дьявол кроется в деталях“», — подчеркнул Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что Москве и Киеву предстоит сложная работа по согласованию позиций и содержания документа.

Ранее Дмитрий Песков уже подчеркивал, что урегулирование ситуации с Украиной требует длительной и детальной работы из-за большого количества нюансов. По его словам, Россия готова к такому процессу и открыта для диалога, при этом настаивая на комплексном подходе и необходимости учета интересов всех сторон для достижения устойчивого мира.

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Контакты между Россией и Украиной были восстановлены, что крайне важно для работы над текстом меморандума между двумя странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что сроки подготовки меморандума сейчас не определяются и не могут быть определены. «В этом вопросе весь „дьявол кроется в деталях“», — подчеркнул Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что Москве и Киеву предстоит сложная работа по согласованию позиций и содержания документа. Ранее Дмитрий Песков уже подчеркивал, что урегулирование ситуации с Украиной требует длительной и детальной работы из-за большого количества нюансов. По его словам, Россия готова к такому процессу и открыта для диалога, при этом настаивая на комплексном подходе и необходимости учета интересов всех сторон для достижения устойчивого мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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