FT: Трамп оставил Украину на милость Москвы

Президент США Дональд Трамп, ранее обещавший прекратить конфликт на Украине в первый день второго срока, больше не проявляет активной позиции в отношении конфликта. Его отстраненность воспринимается как сигнал готовности уступить инициативу Москве. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Президент, который обещал положить конец конфликту на Украине в первый день своего второго срока, похоже, умыл руки и оставил Украину на милость Москвы. Некоторые эксперты считают, что стремление Трампа к размежеванию вполне понятно. Подход каждой стороны заключался в том, чтобы разозлить Трампа на другую сторону, и это было деструктивно по своей сути», — пишет газета Financial Times.
Ранее окружение Трампа уже занимало нейтральную позицию по украинскому конфликту, отказываясь поддерживать антироссийскую риторику Европы и выражая недовольство обеими сторонами. В Вашингтоне сохраняются разногласия относительно дальнейших шагов, однако большинство склоняется к дипломатическим решениям. Трамп также критиковал как Москву за чрезмерные требования, так и Киев за медлительность в переговорах.
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