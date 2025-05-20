Россия поставила новый рекорд по поставкам железа и стали в Южную Корею

В апреле 2025 года российские компании поставили в Южную Корею 67,4 тысячи тонн железа и стали на сумму 30,3 миллиона долларов. Об этом следует из данных южнокорейской спецслужбы.
"Южнокорейские компании в апреле купили у российского бизнеса 67,4 тысячи тонн железа и стали на 30,3 миллиона долларов", — передает данные РИА Новости. Этот показатель стал максимальным за последние полтора года, превысив мартовские объемы более чем в три раза. Предыдущий рекорд по объемам был зафиксирован в декабре 2023 года, а по выручке — в феврале 2024.
Благодаря апрельским поставкам Россия переместилась с пятого на третье место среди ключевых экспортеров металлопродукции на южнокорейский рынок. Лидером остался Китай с 707,5 тысячами тонн, второе место сохранила Япония с 410,5 тысячами тонн. Общий импорт железа и стали в Южную Корею вырос на 20% до 1,4 миллиона тонн при росте стоимости на 25% до 1,1 миллиарда долларов.
В апреле Россия закупила южнокорейскую косметику на рекордные 35,8 млн долларов. Основную часть закупа составили средства для ухода за кожей. Благодаря этому страна поднялась на четвертое место среди крупнейших импортеров корейской косметики, сообщает "Царьград".
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