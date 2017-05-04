Показатели работы «Роснефти» превзошли ожидания экспертов

22:48 04 мая 2017 0

Роснефть опередила отраслевых конкурентов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

НК «Роснефть» опубликовала отчет о производственных результатах за первый квартал 2017 года. Данные превысили ожидания отраслевых экспертов. Ключевую роль в росте показателей органической добычи сыграли Ванкорский кластер (+10,1%), Роспан (+14,8%) и Самаранефтегаз (+3,2%).

По итогам I квартала 2017 года «Роснефть» увеличила эксплуатационное бурение на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Введение новых скважин было увеличено до 23%, а доля бурового сервиса компании в общем объеме составила около 60%. «Роснефть» продолжает освоение Сузунского и Восточно-Мессояхского месторождений. Накопленная добыча на Сузунском месторождении составляет 2,7 млн тонн. Добыча на Восточно-Мессояхском месторождении составила 1,4 млн тонн нефти.

Согласно отчету, «Роснефть» также повысила результаты по производству дизельного топлива класса Евро-5 на 51%, бензина — на 38% в сравнении с 1 кварталом 2016 года. Главные конкуренты «Роснефти» либо снизили производство автомобильного топлива, либо сохранили производственные объемы на прежнем уровне. Эксперты также отмечают важную роль компании в европейской нефтепереработке. В 2016 году «Роснефть» и BP в ходе реструктуризации нефтехимического комплекса поличили доли в трех немецких НПЗ, что позволяет контролировать свыше 12% нефтеперерабатывающего сектора Германии.

«Роснефть» продолжает диверсификацию поставок нефти между западным и восточным направлениями. За первый квартал текущего года объем поставок по восточному направлению вырос до 11,3 млн тонн (при 10,9 млн тонн за первые три месяца 2016 года).

Как сообщает издание «Федерал Пресс», 3 апреля 2017 года началось бурение самой северной скважины на российском шельфе Северной Арктики, расположенной на Хатангском участке недр на шельфе моря Лаптевых. Старт был дан Владимиром Путиным в рамках телемоста с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который находился на берегу Хатангского залива.