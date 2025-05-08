Захарова жестко ответила главе МИД Чехии о памятнике Коневу

Глава МИД Чехии Ян Липавский, который ранее заявил, что Россия якобы не имеет прав на демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, «предал своих собственных сограждан». Так на заявление на его заявление отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Прекрасный пример раболепия перед подлостью продемонстрировал глава МИД Чехии. Предал всех, включая своих собственных сограждан», — подчеркнула Захарова. Его слова передает ТАСС.
Ранее Липавский заявил, что памятник маршалу Коневу, демонтированный в Праге, не является объектом, на который Россия может претендовать. Скульптура была снята с постамента в 2020 году, после чего вызвала резонанс в российско-чешских отношениях. Российская сторона неоднократно подчеркивала значимость памятника как символа освобождения Европы от фашизма.
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