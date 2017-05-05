Ученые назвали дешевую газировку главной угрозой человечеству

02:52 05 мая 2017 0

От сладких напитков ежегодно умирает около 184 тысяч человек Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дешевая сладкая газировка — одна из главных угроз здоровью человечества. Такой вывод сделали медики из Американского общества по изучению рака в Атланте на основе многочисленных исследований.

С 1990 года газировка подешевела практически вдвое, что значительно способствовало ее популярности. Особенно резко потребление сладких газированных напитков выросло в развивающихся странах. Между тем, подобные напитки ведут к диабету и ожирению. Из-за чрезмерного увлечения сладкой газировкой в мире ежегодно умирает около 184 тысяч человек, большая часть из них — в странах Латинской Америки и США.

Производители газировки в США, как свидетельствую данные университета Бостона, тратят крупные суммы на подкуп организаций здравоохранения, чтобы предотвратить ограничение продажи газировки или повышения цен на нее. Зато обычная бутилированная вода постоянно дорожает, что снижает уровень ее потребления, отмечает телеканал 360.