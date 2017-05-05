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05 мая 2017
04 мая 2017
07:51  05 мая 2017 0

Центробанк проводит внеплановые проверки в банке «Югра»

Банки. Нижневартовск., банк югра
В банке "Югра" работают аудиторы ЦБФото: Александр Елизаров © URA.RU

После сбоя в работе банка «Югра», затруднившего работу с клиентами, Центробанк начал внеплановую проверку финансовой организации. В частности, ЦБ интересуют «депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц».

Как сообщил источник «Ведомостей», регулятор собирается проверить, насколько полно и своевременно банк выполняет свои обязательства перед клиентами, кроме того, будут проверены информационные технологии кредитной организации. Еще один источник издания уточнил, что у ЦБ «вызывает опасения» большой депозитный портфель банка, который на первое апреля составил 179,4 млрд рублей.

Последняя внеплановая проверка «Югры» проводилась не так давно — 16 января. По ее итогам регулятор требовал от банка доформировать значительные резервы, позже был предоставлен список компаний — заемщиков, по которым доформирование резервов может привести к банкротству кредитной организации.

С чем связана новая внеплановая проверка, представители ЦБ и проверяемого банка не ответили.

Во второй половине дня 25 апреля в «Югре» произошел сбой, который вызвал проблемы у клиентов банка с проведением платежей и снятием вкладов, сообщает РБК. Как сообщалось на официальном сайте банка, проблемы начались в связи с нарушением в системе внешнего энергоснабжения.

«С учетом большого количества офисов по стране, банк „Югра“ не мог в техническом режиме произвести полный перезапуск оборудования. В связи с этим было отмечено замедление работы некоторых сервисов», — отметили в пресс-службе кредитной организации.

Президент и акционер «Югры» Алексей Нефедов заявил, что к вечеру 27 апреля все опции банка были восстановлены, а «запас фондирования не пострадал».

По МСФО банк за 2016 год получил 2,3 млрд рублей чистой прибыли.

Нина Калинина
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