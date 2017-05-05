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05 мая 2017
10:35  05 мая 2017 0

Ученые выяснили, что нецензурная брань делает человека сильнее

Сколько тайн скрывают клетки нашего мозга?ФОТО: Pixabay

Лауреат Шнобелевской премии Ричард Стивенс совместно с коллегами пришел к выводу, что когда человек ругается вслух, он лучше выполняет физические упражнения. Непосредственные доказательства ученые представят сегодня на конференции Британского психологического общества.

Они утверждают, что, матерясь, человек стимулирует симпатическую нервную систему — она работает во время стресса, сообщает «Национальная служба новостей».

В 2010 году Ричард Стивенс уже исследовал воздействие ругательств на восприятие боли. Тогда он получил Шнобелевскую премию — награду в сфере забавных исследований.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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