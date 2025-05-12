В Аргентине более 80 лет хранилась нацистская пропаганда в здании Верховного суда

В подвале Верховного суда Аргентины обнаружены коробки с нацистской пропагандой, находившиеся там более 80 лет. Документы связаны с делом 1941 года о задержании груза, направленного в германское посольство из Токио, сообщает издание Perfil.
"Необычное открытие произошло в архивах Верховного суда, где сотрудники обнаружили ряд коробок с материалами... Их содержимое предназначалось для пропаганды идеологии Адольфа Гитлера (немецкого государственного и политического деятеля — прим. URA.RU) в Аргентине", — отмечает Perfil. В тот период специальная комиссия Конгресса изучала возможное нарушение нейтралитета страны во время войны.
Федеральный судья распорядился изъять спорные материалы, а дело передали в Верховный суд из-за международного характера расследования. С тех пор документы оставались в архивах судебного учреждения без дальнейшего изучения.
Ранее Аргентина рассекретила архивные документы о нацистах, бежавших в страну после Второй мировой войны. В опубликованной подборке представлено более 1850 материалов, собранных спецслужбами в период с 1950-х по 1980-е годы.
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