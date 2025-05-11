«Путин не попал в ловушку Запада»: реакция военкоров и экспертов на новые стамбульские переговоры

Российские военные обозреватели и эксперты расценили предложение президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая как обдуманный и верный шаг. По их мнению, Москва не приняла во внимание ультимативные требования Киева и его западных союзников.
В свою очередь, военблогер Юрий Подоляка отметил, что Путин не позволил втянуть себя в западную «ловушку». О том, как российские военкоры и эксперты оценили предложение президента — в материале URA.RU.
Обращение Путина как сигнал Вашингтону
Военкор Дмитрий Селезнев рассмотрел ночное обращение Путина как сигнал американской стороне, отметив быструю позитивную реакцию главы США Дональда Трампа. В интервью telegram-каналу «WarGonzo» он добавил, что есть вероятность наличия неафишируемых договоренностей между Москвой и Вашингтоном. При этом военкор подчеркнул принципиальность российской позиции по территориальным вопросам.
"Президент России довольно ловко парировал договоренности Украины с Европой о 30-дневном перемирии", — отметил Селезнев. По его словам, переговоры с нынешними властями Украины бесперспективны, а окончание конфликта возможно только после прекращения американских поставок оружия.
Безусловная поддержка решений президента
Военкор ВГТРК Андрей Руденко выразил в своем telegram-канале полную поддержку решениям президента, подчеркивая доверие к его стратегическому видению ситуации. Руденко отметил, что рядовые наблюдатели не обладают всей полнотой информации, доступной руководству страны, и поэтому должны полностью доверять принимаемым решениям, будь то продолжение наступления или временное перемирие.
Переговоры без прекращения огня
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин скептически оценил перспективы переговоров, считая, что они не приведут к немедленному прекращению боевых действий. Рожин предположил в своем telegram-канале, что западные страны вскоре найдут способ саботировать стамбульские переговоры, попытавшись переложить ответственность за срыв на Россию.
Путин не попадет в ловушку Европы
Военблогер Юрий Подоляка оценивает инициативу Путина как искусный дипломатический маневр, который лишает Киев и Европу возможности добиться передышки для ВСУ. Он обратил внимание на жесткую формулировку предложения президента — без альтернатив.
"Владимир Путин не попадет в такую примитивную ловушку, которую для него накануне придумали киевская просрочка, нынешний недонаполеон Франции, недоканцлер Германии и недопремьер Мелкобритании", — написал Подоляка в своем telegram-канале. По его словам, это было главным посылом в обращении президента.
Игнорирование западных ультиматумов
Автор telegram-канала «Синяя Z Борода» отметил, что российское руководство проигнорировало западные ультиматумы о перемирии. Он подчеркнул иронию ситуации: пока Украина просит передышку, ее приглашают на переговоры, которые она сама же запретила. Военкор отмечает, что это происходит на фоне успешного продвижения российских войск.
Юридическая точность предложения Путина
Военкор Даниил Безсонов в своем telegram-канале обратил внимание на юридическую точность формулировок Путина, особенно в части нарушений перемирий украинской стороной. Безсонов предположил, что это создает правовую основу для дальнейших действий России. Он также отметил, что недостаточный контроль Трампа над своими союзниками может повлиять на действия РФ.
Киев сорвет переговоры
Военкор Александр Евтушенко скептически оценил готовность Киева к конструктивным переговорам, предрекая новые уклонения украинской стороны. Он написал в своем telegram-канале, что после вероятного срыва переговоров конфликт перейдет в новую, более жесткую фазу.
Инициатива остается за Россией
Сенатор РФ Косачев Константин противопоставил две модели: западную (30-дневное перемирие без перспектив мира) и российскую (переговоры с четкими условиями). Косачев подчеркнул, что инициатива полностью принадлежит Москве.
"Нелепый, бессмысленный исход политики европейского русофобства, сменившей мечтания нацистов о превосходстве арийской нации. <...> Инициатива остается за нами", — написал сенатор в своем telegram-канале.
Капитуляция Украины или продолжение конфликта
Профессор ВШЭ Марат Баширов особо отметил принцип переговоров «без предварительных условий». По его словам, Россия не намерена останавливать боевые действия во время переговорного процесса. Украина может либо капитулировать, либо продолжать конфликт в условиях нарастающего российского преимущества, заключил Баширов в своем telegram-канале.
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