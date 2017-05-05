14:18 05 мая 2017 2

Если акция так и не будет согласована, то участие в ней отнюдь не безопасно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шествие выпускников и студентов радиофака Уральского федерального университета небезопасно для его участников. Высока вероятность того, что молодых людей может задержать полиция.

Как рассказал «URA.RU» пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский, отмененное было шествие все же состоится 7 мая. Его участники пройдут по тротуарам от корпуса РТФ на Мира к памятнику Попова. Информация об этом уже донесена до студентов, однако в самом университете до сих пор нет документов, подтверждающих, что акция разрешена властями.

«Пока достигнуты устные договоренности с департаментом общественной безопасности Свердловской области. Официальное разрешение мы пока не получили, ждем его в течение рабочего дня», — рассказал агентству Бенеманский.

Глава ДИП губернатора Александр Иванов в беседе с корреспондентом «URA.RU» пообещал узнать, одобрена ли акция. На момент написания заметки официальный ответ от властей не был получен.

Если акция так и не будет согласована, то каждый из ее участников очень рискует.

«Любого студента можно будет подвести под статью 20.2 ч 6.1 кодекса административных правонарушений. Колонна студентов почти наверняка будет создавать помехи для движения пешеходов. Если акция несогласованная, то у полицейских есть все поводы вмешаться. Участников, для которых будет доказано участие в несогласованном шествии (достаточно просто идти с плакатом), вполне может ждать штраф до 20 тысяч или арест на 15 суток», — прокомментировал «URA.RU» ситуацию адвокат Павел Бабиков.

К заявлениям полиции о том, что студентов никто задерживать не будет, юрист посоветовал относиться с осторожностью.

«Если начнется какая-нибудь потасовка или студенты начнут выкрикивать политические лозунги, полиция вряд ли останется в стороне. Сейчас даже без официального разрешения полицейские могут закрыть глаза и дать студентам спокойно прогуляться. Но политические какие-то вещи мгновенно изменят ситуацию», — считает адвокат.

Ранее УрФУ отменил шествие студентов. Университет был не готов выделить деньги на аренду автобусов, которыми предполагалось перекрыть улицы для того, чтобы колонна беспрепятственно прошла по городу. Студентов же это не смутило.