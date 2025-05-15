Свердловский губернатор впервые рассказал о жене: главные цитаты из предвыборного интервью

Денис Паслер: «Мы с супругой вместе уже 17 лет»

16 мая 2025 в 06:00 Размер текста - 17 +

Денис Паслер вернулся в Свердловскую область в конце марта Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Денис Паслер дал большое предвыборное интервью официальному ресурсу свердловских властей — «Областной газете». В нем он рассказал о детстве, своей семье (в том числе жене и сыне, вернувшемся из Штатов) и планах на ближайшее будущее. URA.RU приводит основные цитаты. О родителях Денис Паслер родился и вырос в Североуральске. «Жили большой дружной семьей: мама, папа и мы, три брата. <…> Помимо учебы и спорта, ежедневно помогали родителям по хозяйству. <…> Жили как все в то время — дом без централизованного водоснабжения и газа, большой огород и хозяйство. На каждый сезон отец покупал около сотни кур, два-три поросенка. У всех в семье были свои обязанности. Часто ходили всей семьей в лес за грибами и ягодой. <…> Вместе с отцом строили гараж, баню, теплицу. Картошки, помню, всегда было очень много». Денис Паслер иногда ездит в родной Североуральск, и эти визиты непубличны Фото: Размик Закарян © URA.RU Владимира Паслера — известного в Североуральске предпринимателя и общественного деятеля — уже нет в живых. Мама живет в том же доме. «Ей 71 год, она продолжает заниматься хозяйством — активно, заботливо и с любовью, как было всегда. Мы с братьями — один по-прежнему живет в Североуральске, второй, как и я, в Екатеринбурге — приезжаем помогать. Честно признаюсь, я в меньшей степени — график работы очень напряженный. <…> Мама скомандует — и еду картошку копать. Если есть возможность, то и своих детей привлекаю. И с пустыми руками из маминого дома никогда не ухожу — мамины малосольные огурчики и лечо люблю больше всего». О первых деньгах «Мне было около 15 лет, и мы с друзьями в Североуральске разгружали вагоны. В них были вода, соки, овощи — вообще все товары, которые привозили в наш город. Нашу команду привлекали по мере необходимости, не реже двух раз месяц, обычно по вечерам или в выходные. За один вечер мы могли разгрузить до трех вагонов. И получали, между прочим, неплохие по тем временам деньги». Денис Паслер в 2012—2016 годах руководил областным правительством Фото: Илья Московец © URA.RU В 18 лет Денис Паслер стал машинистом буровой установки на СУБРе. При этом шахтером быть не мечтал. Хотел быть, как отец, водителем грузовика. Про увлечения «Единственное, без чего не могу, — это лес. Папа постоянно брал нас с братьями в лес. Это и походы, и сбор ягод и грибов, и рыбалка, и охота. И в целом уральский лес — мое место силы». При этом Денис Паслер отметил, что не является заядлым рыбаком или охотником. Просто любит природу. О жене На эту тему врио губернатора никогда особо не распространялся — хотя писали про него разное. Откровенничать не стал и сейчас, но все же раскрыл деталь: «Семья для меня — главная ценность, которую ты заслужил, смысл жизни. Мы с супругой вместе уже 17 лет. Делим все радости и трудности, вместе занимаемся детьми». Про возвращение сына из Штатов Денис Паслер и сам любит хоккей Фото: Илья Московец © URA.RU О том, что Денис Денисович Паслер (ему недавно исполнилось 17) уехал играть в хоккей в США, стало известно осенью 2024-го. «Сейчас Денис в Екатеринбурге. Ему 17 лет — 13 из которых он занимается хоккеем. Профессиональный спорт — его личный выбор, которому он целеустремленно следует. Действительно, его, наряду с другими молодыми спортсменами, пригласили на определенный период потренироваться в США, и он согласился. При этом никогда не шла речь о том, что он остается там жить или продолжает там учебу». О развитии образования Паслер заявил, что собирается открывать новые кластеры в колледжах — чтобы сохранить на местах возможность получения молодежью востребованных специальностей. Также в его планах — создание Института креативных индустрий. «Образовательное учреждение, которое бы соответствовало духу и стилю, образу мышления людей в столице Урала», — так он описал свою задумку. Что такое креативные индустрии, пока мало кто понимает. Федеральные законодатели относят к ним: Народные промыслы, ремесла, музейная деятельность;

Кино, музыка, театр, издательское дело;

Разработка ПО, геймдев, виртуальная реальность;

Дизайн, архитектура, мода, гастрономия. Сроки создания вуза пока не уточняются. О поддержке участников СВО К теме СВО у Дениса Паслера особое отношение Фото: Илья Московец © URA.RU Паслер думает о создании первого в регионе центра реабилитации бойцов. «Уже обсудил этот вопрос с Социальным фондом России. Жду предложений». Врио губернатора в целом дал понять, что озабочен проблематикой. В частности, его правительство сейчас занимается трудоустройством вчерашних военнослужащих на предприятия. Про отставки и назначения Паслер обозначил, что за ближайшие полгода — то есть к ноябрю — планирует окончательно сформировать кабмин. «Для меня как для руководителя очень важно — верно подобранная команда единомышленников. Профессионалов своего дела, умеющих добиваться результата». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Денис Паслер дал большое предвыборное интервью официальному ресурсу свердловских властей — «Областной газете». В нем он рассказал о детстве, своей семье (в том числе жене и сыне, вернувшемся из Штатов) и планах на ближайшее будущее. URA.RU приводит основные цитаты. Денис Паслер родился и вырос в Североуральске. «Жили большой дружной семьей: мама, папа и мы, три брата. <…> Помимо учебы и спорта, ежедневно помогали родителям по хозяйству. <…> Жили как все в то время — дом без централизованного водоснабжения и газа, большой огород и хозяйство. На каждый сезон отец покупал около сотни кур, два-три поросенка. У всех в семье были свои обязанности. Часто ходили всей семьей в лес за грибами и ягодой. <…> Вместе с отцом строили гараж, баню, теплицу. Картошки, помню, всегда было очень много». Владимира Паслера — известного в Североуральске предпринимателя и общественного деятеля — уже нет в живых. Мама живет в том же доме. «Ей 71 год, она продолжает заниматься хозяйством — активно, заботливо и с любовью, как было всегда. Мы с братьями — один по-прежнему живет в Североуральске, второй, как и я, в Екатеринбурге — приезжаем помогать. Честно признаюсь, я в меньшей степени — график работы очень напряженный. <…> Мама скомандует — и еду картошку копать. Если есть возможность, то и своих детей привлекаю. И с пустыми руками из маминого дома никогда не ухожу — мамины малосольные огурчики и лечо люблю больше всего». «Мне было около 15 лет, и мы с друзьями в Североуральске разгружали вагоны. В них были вода, соки, овощи — вообще все товары, которые привозили в наш город. Нашу команду привлекали по мере необходимости, не реже двух раз месяц, обычно по вечерам или в выходные. За один вечер мы могли разгрузить до трех вагонов. И получали, между прочим, неплохие по тем временам деньги». В 18 лет Денис Паслер стал машинистом буровой установки на СУБРе. При этом шахтером быть не мечтал. Хотел быть, как отец, водителем грузовика. «Единственное, без чего не могу, — это лес. Папа постоянно брал нас с братьями в лес. Это и походы, и сбор ягод и грибов, и рыбалка, и охота. И в целом уральский лес — мое место силы». При этом Денис Паслер отметил, что не является заядлым рыбаком или охотником. Просто любит природу. На эту тему врио губернатора никогда особо не распространялся — хотя писали про него разное. Откровенничать не стал и сейчас, но все же раскрыл деталь: «Семья для меня — главная ценность, которую ты заслужил, смысл жизни. Мы с супругой вместе уже 17 лет. Делим все радости и трудности, вместе занимаемся детьми». О том, что Денис Денисович Паслер (ему недавно исполнилось 17) уехал играть в хоккей в США, стало известно осенью 2024-го. «Сейчас Денис в Екатеринбурге. Ему 17 лет — 13 из которых он занимается хоккеем. Профессиональный спорт — его личный выбор, которому он целеустремленно следует. Действительно, его, наряду с другими молодыми спортсменами, пригласили на определенный период потренироваться в США, и он согласился. При этом никогда не шла речь о том, что он остается там жить или продолжает там учебу». Паслер заявил, что собирается открывать новые кластеры в колледжах — чтобы сохранить на местах возможность получения молодежью востребованных специальностей. Также в его планах — создание Института креативных индустрий. «Образовательное учреждение, которое бы соответствовало духу и стилю, образу мышления людей в столице Урала», — так он описал свою задумку. Что такое креативные индустрии, пока мало кто понимает. Федеральные законодатели относят к ним: Сроки создания вуза пока не уточняются. Паслер думает о создании первого в регионе центра реабилитации бойцов. «Уже обсудил этот вопрос с Социальным фондом России. Жду предложений». Врио губернатора в целом дал понять, что озабочен проблематикой. В частности, его правительство сейчас занимается трудоустройством вчерашних военнослужащих на предприятия. Паслер обозначил, что за ближайшие полгода — то есть к ноябрю — планирует окончательно сформировать кабмин. «Для меня как для руководителя очень важно — верно подобранная команда единомышленников. Профессионалов своего дела, умеющих добиваться результата».