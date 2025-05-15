На футбольном матче в Екатеринбурге выступит неожиданная звезда

Рэпер LOVV66 выступит на матче «СиндЕкат» — 2DROTS в Екатеринбурге

Концерт пройдет в рамках Медийной футбольной лиги (архивное фото) Фото: Дарья Попова © URA.RU

В Екатеринбурге пройдет первый домашний матч в истории Медийной футбольной лиги. На поле выйдут команды «СиндЕкат» и 2DROTS, а в перерыве для болельщиков споет рэпер Lovv66 (Иван Шабашов). Также в выходные пройдут «Майская прогулка», «Ночь музеев», выставки оружия и кошек, шоу «Женский стендап». Все самые заметные мероприятия 17 и 18 мая — в афише URA.RU.

17 мая

«Ночь музеев» (0+)

В акции поучаствует 101 площадка, 39 из них будут бесплатными. В противном случае, чтобы сэкономить, екатеринбуржцам предлагают купить «единый билет»: за 500 рублей один человек сможет побывать в пяти музеях или пять человек в одном. Самые интересные площадки — в подборке.

Зрители увидят дерзкий юмор комиков Фото: Размик Закарян © URA.RU

Женский стендап (18+)

Яркие представители стендапа Мария Маркова, Саша Муратова, Маргарита Родина, Найка Казиева, Белла Малу, Виктория Македонская и Екатерина Зайцева выступят в «Екатеринбург-ЭКСПО». Концерт стартует в 19:00, билеты — от 1200 рублей.

Концерт Алексея Глызина (6+)

Заслуженный артист России выступит с программой «Эпизод…». Поклонники услышат хиты «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «Письма издалека» и другие песни. Концерт пройдет во Дворце культуры железнодорожников в 19:00, билеты стоят от 2199 рублей.

Концерт рэпера Lovv66 (16+)

Самый продуктивный фрешмен, по мнению сайта «Афиша», споет в «Фабрике Event Hall». Музыкант выступит в 19:00, билеты — от 1299 рублей. 16+

Представителей индустрии развлечений, музыки и искусства впервые на Уралмаше Фото: Анна Майорова © URA.RU

Матча «СиндЕкат» — 2DROTS (16+)

Также рэпер Lovv66 будет развлекать болельщиков в перерыве матча Мединой футбольной лиги. Соревнование начнется в 16:00 на стадионе академии ФК «Урал», вход — от 100 рублей.

Фестиваль осознанного потребления GARAZHKA (12+)

В торговом центре «Мега» устроят гаражную распродажу, проведут мастер-классы и обмен вещами. Также можно будет сделать тату, пирсинг, побывать у таролога или посетить «быструю свадьбу». Фестиваль пройдет с 12:00 до 19:00, вход свободный.

Международная выставка кошек (0+)

Екатеринбуржцев приглашают в торговый центр Veer Mall, чтобы они могли пообщаться с кошками, узнать больше о разных породах, получить советы от заводчиков и, возможно, приобрести котенка. Выставка пройдет рядом с коворкингом на 2 уровне с 10:00 до 18:00, вход бесплатный.

Выставка неформальных книг «РАЗИНЯ»

На ярмарке можно познакомиться с новыми изданиями и пообщаться с авторами. Мероприятия стартуют с 16:30 в книжном «Буквально», вход свободный.

Ярмарка «Маркет приколов» (12+)

Любителей локальных и креативных вещей ждут на маркете, где будут продавать предметы искусства, одежду, открытки, постеры, украшения и парфюмерию. Мероприятие стартует с 14:00 до 21:00, вход свободный.

18 мая

«Майская прогулка» (6+)

Участникам предлагают четыре маршрута на выбор: на 14, 17, 33 и 50 км. Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться, а также оплатить оргвзнос: взрослые — 500 рублей (в день мероприятия 600 рублей), дети — 250 рублей. Старт расположится на стадионе Уральского федерального университета (ул. Коминтерна, 4), здесь будут фотозоны, активности, розыгрыши призов, мерч, пункт посткроссинга. Подробнее о предстоящей прогулке — в инструкции.

На баскетболе можно побывать бесплатно Фото: Александр Константинов © URA.RU

Фестиваль баскетбола 3×3 (6+)

Мероприятие пройдет в ТРЦ Veer Mall. За звание лучших будут бороться школьные команды. В качестве развлечений будет работать детская анимация, а в амфитеатре выступит студия «Вокал Премиум». Всех желающих ждут в Атриуме с 11:00 до 18:00, вход свободный.

Выставка «Клинок на Урале» (16+)

Сотни производителей ножей, шашек, сабель, топоров и секир представят свои изделия. 18 мая будет последний день выставки, она будет работать с 10:00 до 16:00. Вход — 200 рублей, дети до 7 лет, инвалиды всех групп, ветераны боевых действий, многодетные родители (при предъявлении удостоверения) — бесплатно.