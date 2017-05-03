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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:19  03 мая 2017 0

УрФУ отменил шествие радиофака из-за террористической угрозы

Рабочая поездка по городу №2. Екатеринбург, УрФУ, памятник кирову, площадь кирова, упи
Одна из последних традиций старого УПИ канула в ЛетуФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Уральский Федеральный университет вынужден отменить ежегодное шествие радиофака. Традиционный проход студентов с плакатами по центральным улицам города не состоится из-за ужесточившихся требований безопасности.

«Это очень крутая традиция, но из-за ужесточившихся требований к безопасности мы вынуждены от нее отказаться. В частности, улицы необходимо перекрывать автобусами, а это дорого. С требованиями по антитеррору я согласен: если с толпой в несколько тысяч человек что-то случится, ответственность ляжет на организаторов. Вся остальная программа сохранилась: помывка Попова, встреча ветеранов, студенческий концерт и митинг у памятника, все состоится 7 мая. Надеюсь, отмена шествия не порушит братство радистов», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь вуза Дмитрий Бенеманский.

Студенты радиофака переменам не рады.

«Чуть ли не последняя нормальная традиция была, и то все испортили», — рассказал агентству Олег Пазеин.

«Да фиг с ним. Будем сами тусить», — решил не отчаиваться Никита Смирнов.

Будут ли студенты устраивать несанкционированный митинг, пока не известно.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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