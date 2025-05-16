На свердловских чиновников открыли массовую охоту от имени экс-главы

Мошенники создали фейковый аккаунт бывшего мэра Тугулыма Черепанова
© Служба новостей «URA.RU»
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Аферисты хотели обхитрить множество людей, но не вышло Фото:

Чиновников Тугулымского округа (Свердловская область) пытались обмануть мошенники. Они создали фейковый аккаунт экс-главы Николая Черепанова, с которого массово позвонили десяткам людей. Об этом URA.RU рассказал сам бывший мэр.

«Какие-то негодяи, используя искусственный интеллект и социальные сети, создали двойников моих аккаунтов и стали звонить и писать от моего имени моим знакомым и бывшим коллегам. Звонили руководителям отделов администрации, начальникам управ. А многие из них до сих пор называют меня шефом», — объяснил Черепанов.

Для пущей убедительности аферисты даже использовали видео с бывшим мэром. От его лица они предупреждали многочисленных собеседников, что в тугулымской администрации проходит кадровая проверка, и им будет звонить некий куратор Александр Савельев. «Будьте готовы к звонку», — предупреждал лже-мэр.

Чиновники сумели быстро раскусить самозванцев и обо всем доложили Черепанову. Он выложил в своих соцсетях предупреждение, и никто на удочку мошенников не попал.

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Чиновников Тугулымского округа (Свердловская область) пытались обмануть мошенники. Они создали фейковый аккаунт экс-главы Николая Черепанова, с которого массово позвонили десяткам людей. Об этом URA.RU рассказал сам бывший мэр. «Какие-то негодяи, используя искусственный интеллект и социальные сети, создали двойников моих аккаунтов и стали звонить и писать от моего имени моим знакомым и бывшим коллегам. Звонили руководителям отделов администрации, начальникам управ. А многие из них до сих пор называют меня шефом», — объяснил Черепанов. Для пущей убедительности аферисты даже использовали видео с бывшим мэром. От его лица они предупреждали многочисленных собеседников, что в тугулымской администрации проходит кадровая проверка, и им будет звонить некий куратор Александр Савельев. «Будьте готовы к звонку», — предупреждал лже-мэр. Чиновники сумели быстро раскусить самозванцев и обо всем доложили Черепанову. Он выложил в своих соцсетях предупреждение, и никто на удочку мошенников не попал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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