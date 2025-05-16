На свердловских чиновников открыли массовую охоту от имени экс-главы

Мошенники создали фейковый аккаунт бывшего мэра Тугулыма Черепанова

16 мая 2025 в 14:40 Размер текста - 17 +

Аферисты хотели обхитрить множество людей, но не вышло Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Чиновников Тугулымского округа (Свердловская область) пытались обмануть мошенники. Они создали фейковый аккаунт экс-главы Николая Черепанова, с которого массово позвонили десяткам людей. Об этом URA.RU рассказал сам бывший мэр. «Какие-то негодяи, используя искусственный интеллект и социальные сети, создали двойников моих аккаунтов и стали звонить и писать от моего имени моим знакомым и бывшим коллегам. Звонили руководителям отделов администрации, начальникам управ. А многие из них до сих пор называют меня шефом», — объяснил Черепанов. Для пущей убедительности аферисты даже использовали видео с бывшим мэром. От его лица они предупреждали многочисленных собеседников, что в тугулымской администрации проходит кадровая проверка, и им будет звонить некий куратор Александр Савельев. «Будьте готовы к звонку», — предупреждал лже-мэр. Чиновники сумели быстро раскусить самозванцев и обо всем доложили Черепанову. Он выложил в своих соцсетях предупреждение, и никто на удочку мошенников не попал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чиновников Тугулымского округа (Свердловская область) пытались обмануть мошенники. Они создали фейковый аккаунт экс-главы Николая Черепанова, с которого массово позвонили десяткам людей. Об этом URA.RU рассказал сам бывший мэр. «Какие-то негодяи, используя искусственный интеллект и социальные сети, создали двойников моих аккаунтов и стали звонить и писать от моего имени моим знакомым и бывшим коллегам. Звонили руководителям отделов администрации, начальникам управ. А многие из них до сих пор называют меня шефом», — объяснил Черепанов. Для пущей убедительности аферисты даже использовали видео с бывшим мэром. От его лица они предупреждали многочисленных собеседников, что в тугулымской администрации проходит кадровая проверка, и им будет звонить некий куратор Александр Савельев. «Будьте готовы к звонку», — предупреждал лже-мэр. Чиновники сумели быстро раскусить самозванцев и обо всем доложили Черепанову. Он выложил в своих соцсетях предупреждение, и никто на удочку мошенников не попал.