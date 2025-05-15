Сын губернатора Паслера вернулся из США в Екатеринбург

16 мая 2025 в 03:21 Размер текста - 17 +

Денис Паслер и сам любит хоккей Фото: Илья Московец © URA.RU Сын врио губернатора Свердловской области Денис Паслера вернулся в Екатеринбург из США, где играл в хоккей. Об этом рассказал сам Паслер в своем первом предвыборном интервью. О том, что Денис Паслер (ему недавно исполнилось 17 лет) тренируется в Штатах, стало известно в сентябре 2024-го, информация появилась на одном из ресурсов, который отслеживает карьеры молодых спортсменов. «Сейчас Денис в Екатеринбурге. Ему 17 лет — 13 из которых он занимается хоккеем. Профессиональный спорт — его личный выбор, которому он целеустремленно следует. Действительно, его, наряду с другими молодыми спортсменами, пригласили на определенный период потренироваться в США, и он согласился. При этом никогда не шла речь о том, что он остается там жить или продолжает там учебу», — приводит слова Паслера «Областная газета». По его словам, Денис, как и прежде, занимается на «Дацюк Арене». «Стал за последний год очень самостоятельным. Утренние пробуждения и сборы теперь не требуют моего вмешательства — все сам», — оценил глава региона. Он также рассказал, что молодые спортсмены сталкиваются за рубежом с определенными испытаниями. «Знаю, что и стычки случаются, когда кто-то со стороны говорит плохо про нашу страну. Ребята дают отпор любым таким проявлениям», — отметил Паслер. И привел в пример лучшего бомбардира в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александра Овечкина — сооснователя движения Putin Team: «То, что он занимается спортом в США, не означает, что он стал врагом нашей страны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын врио губернатора Свердловской области Денис Паслера вернулся в Екатеринбург из США, где играл в хоккей. Об этом рассказал сам Паслер в своем первом предвыборном интервью. О том, что Денис Паслер (ему недавно исполнилось 17 лет) тренируется в Штатах, стало известно в сентябре 2024-го, информация появилась на одном из ресурсов, который отслеживает карьеры молодых спортсменов. «Сейчас Денис в Екатеринбурге. Ему 17 лет — 13 из которых он занимается хоккеем. Профессиональный спорт — его личный выбор, которому он целеустремленно следует. Действительно, его, наряду с другими молодыми спортсменами, пригласили на определенный период потренироваться в США, и он согласился. При этом никогда не шла речь о том, что он остается там жить или продолжает там учебу», — приводит слова Паслера «Областная газета». По его словам, Денис, как и прежде, занимается на «Дацюк Арене». «Стал за последний год очень самостоятельным. Утренние пробуждения и сборы теперь не требуют моего вмешательства — все сам», — оценил глава региона. Он также рассказал, что молодые спортсмены сталкиваются за рубежом с определенными испытаниями. «Знаю, что и стычки случаются, когда кто-то со стороны говорит плохо про нашу страну. Ребята дают отпор любым таким проявлениям», — отметил Паслер. И привел в пример лучшего бомбардира в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александра Овечкина — сооснователя движения Putin Team: «То, что он занимается спортом в США, не означает, что он стал врагом нашей страны».